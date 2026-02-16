У "Белтелекома" новый гендиректор

Опубликовано: 16.02.2026 14:27 , Обновлено: 18.02.2026

В понедельник, 16 февраля, министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский официально представил нового генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белтелеком».

Как сообщили в Минсвязи, кресло руководителя занял Александр Кенда, который ранее был директором Брестского филиала компании.

Глава профильного ведомства выразил, давая напутствие новому гендиректору “Белтелекома”, выразил надежду на то, что под его руководством предприятие будет работать “проактивно” и перейдёт к “опережающему развитию” инфраструктуры и сервисов в стране. Особое внимание Залесский потребовал уделить активному внедрению проводной связи в малых населенных пунктах и индивидуальному подходу ко всем пользователям, “которым нужна качественная связь”.

""Белтелеком” – это система, от которой во многом зависят успешное функционирование цифровой экономики и качество жизни граждан”, - подчеркнул министр, потребовав от коллектива предприятия “инициативы и новых форм и методов работы”.

О профессиональной судьбе предыдущего гендиректора Алексея Ивашкина, который занимал руководящую должность на “Белтелекомае”с лета 2024 года, в Минсвязи не уточнили.