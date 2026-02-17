Тысячи личных данных утекли в результате взлома белорусского букмекера
В Национальном центре обеспечения кибербезопасности сообщили, что сайт известной в Беларуси букмекерской конторы «Максбет» был взломан.
В результате действий преступников утекли персональные данные порядка 10 тыс. пользователей. В них входят: ФИО, дата рождения, email, телефон, страна, город.
На данный момент сайт букмекера не работает, так как хостинг-провайдеру было предписано ограничить его функционирование «до устранения причин инцидента».
В то же время пользователям букмекера рекомендовали помнить, что теперь их личные данные попали к мошенникам и могут быть использованы для их обмана.
«Национальный центр защиты персональных данных обращает внимание, что в случае нарушения систем защиты персональных данных операторы обязаны незамедлительно (но не позднее 3 рабочих дней) направить в Центр соответствующее уведомление», — напомнили в НЦЗПД (Национальном центре защиты персональных данных).