Тысячи личных данных утекли в результате взлома белорусского букмекера

Опубликовано: 17.02.2026 10:27 , Обновлено: 17.02.2026

В Национальном центре обеспечения кибербезопасности сообщили, что сайт известной в Беларуси букмекерской конторы «Максбет» был взломан.

В результате действий преступников утекли персональные данные порядка 10 тыс. пользователей. В них входят: ФИО, дата рождения, email, телефон, страна, город.

На данный момент сайт букмекера не работает, так как хостинг-провайдеру было предписано ограничить его функционирование «до устранения причин инцидента».

В то же время пользователям букмекера рекомендовали помнить, что теперь их личные данные попали к мошенникам и могут быть использованы для их обмана.