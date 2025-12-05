Tesla показала походку робота Optimus и видео стало вирусным

🎥 Видео

Опубликовано: 05.12.2025 08:42 , Обновлено: 05.12.2025

Компания Tesla Inc представила новое видео своего человекоподобного робота Optimus. Его целью была демонстрация значительного прогресса в плавности движения. Робот стал намного более похож на человека. Ролик быстро стал вирусным, вызвав оживленную дискуссию в социальных сетях и отрасли.

На видео под названием «Просто новый PR в лаборатории», опубликованное в аккаунте Tesla Optimus в X, робот идёт и плавно меняет направление, демонстрируя улучшенное равновесие, координацию и контроль походки.

Более ранние видео были сосредоточены на освоении базовых навыков, таких как ходьба по заданной траектории или манипуляции с предметами.

Прогресс на видео был налицо. До этого компания продемонстрировала ещё несколько видео. В середине 2025 года Tesla показала, как Optimus выполняет более сложные задачи, включая подбор и установку деталей.

В сентябре была представлена версия Optimus 2.5 Gen, чьи движения тогда казались относительно медленными. Уже в октябре робот продемонстрировал улучшенную координацию в движениях, напоминающих кунг-фу.

По данным Tesla, робот Optimus ростом 175 см и весом 74 кг обладает более чем 40 степенями свободы, включая ловкие руки с 11 степенями свободы, предназначенные для взаимодействия с предметами. Он работает от аккумулятора емкостью 2,3 кВт·ч, что, по заявлению компании, обеспечивает работу практически в течение всего дня благодаря высокой энергоэффективности: от 100 Вт в состоянии покоя до 500 Вт при ходьбе.

Tesla все ещё ведёт активную разработку Optimus и обещает запуск проекта в массовое производство. Но сроки все время откладываются. Ранее генеральный директор Илон Маск заявлял, что после масштабирования производства цена робота может упасть до уровня между $20 000 и $30 000.