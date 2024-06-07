Telegram запустил внутреннюю валюту. На что можно потратить?

Опубликовано: 07.06.2024 08:57 , Обновлено: 07.06.2024

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров вечером 6 июня объявил о запуске внутренней валюты - Telegram Stars. Оплачивать "звёздочками" можно будет цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, а создателям этих мини-приложений - выводить их в криптовалюту.

В своём официальном Telegram-канале Павел Дуров пояснил, что посредством Telegram Stars можно будет расплачиваться прямо в приложении на Android и iOS, принимая оплату за цифровые услуги в мини-приложениях, например, на покупку электронных книг, оплату онлайн-курсов или приобретение премиумных артефактов в играх на платформе Telegram.

“В отличие от старых приложений, мини-приложения Telegram, такие как Notcoin, не нужно устанавливать для использования”, - отметил Дуров, объясняя причины их быстрого распространения.

По его словам, “социальная природа” мессенджера Telegram “позволяет мини-приложениям распространяться вирусным путем, так что они охватывают десятки миллионов пользователей в течение нескольких недель”.

В дальнейшем, как пояснил владелец мессенджера, разработчики мини-приложений могут выводить полученные от пользователей “звёздочки” через платформу Fragment с помощью криптовалюты TON, разработанной создателями Telegram. За внутреннюю валюту также пообещали продавать рекламу и услуги по продвижению приложений в Telegram на льготных условиях.

Приобрести Telegram Stars можно будет через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google или с помощью бота PremiumBot.