Telegram разрешил создавать аккаунты без SIM-карт

Опубликовано: 07.12.2022 10:27 , Обновлено: 07.12.2022

Администрация Telegram объявила о «новой эре конфеденциальности» и разрешила регистрировать аккаунты в мессенджере без использования SIM-карт. Однако номер телефона все же понадобиться.

Только не реальный, а виртуальный анонимный номер на базе блокчейна.

Купить его можно на платформе Fragment. Ранее через нее продавали имена для Telegram.

Номера будут начинаться с кода +888. Кстати, позвонить на них нельзя — их используют только для получения кодов подтверждения с Telegram.

Кроме того, мессенджер добавил возможность выставлять таймер автоудаления для всех своих новых сообщений. При этом сообщения они должны исчезать у всех пользователей, а не только из устройства пользователя.

Ранее Телеграф писал, что Илон Маск приказал 18 ноября закрыть все здания и офисы, принадлежащие Twitter до понедельника. Все служебные пропуска сотрудников также были аннулированы.

Маск приказал закрыть все офисы Twitter. Что будет с соцсетью?