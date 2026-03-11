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Таможня рассказала, какие личные вещи белорусам нельзя везти через границу без справки из Минсвязи

Таможня рассказала, какие личные вещи белорусам нельзя везти через границу без справки из Минсвязи
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Таможенный комитет Беларуси попытался ответить на, видимо, популярный вопрос касательно личного багажа. Впрочем, ответ оказался неисчерпывающим и содержал предложение обращаться каждый раз в Министерство связи.

“Можно ли ввезти для себя из-за границы умные очки Ray-Ban Meta с камерой?” – так звучал вопрос, в ответ на который в ГТК (Государственном таможенном комитете) заявили, что ситуация с умными очками неоднозначная.

«В зависимости от характеристик очки Ray-Ban Meta могут быть отнесены к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам гражданского назначения, порядок ввоза которых регулируется отдельными нормами таможенного законодательства», – сообщили в Таможенном комитете.

А значит, для моделей таких очков нужно обращаться за консультацией в другое ведомство, утверждают в ГТК.

«Для получения консультации по вопросам ввоза таких средств и устройств и/или заключения (разрешительного документа) на ввоз таких товаров необходимо обращаться в Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информатизации», – уточнили в таможне.

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Упомянутые Ray-Ban Meta – это модель умных очков, разработанная компаниями Ray-Ban и Meta. Они оснащены встроенной камерой, динамиками и микрофоном, позволяя снимать видео, делать фотографии, слушать музыку и принимать звонки.

Напомним, что в наземном транспорте или пешком белорусы могут привезти в Беларусь из-за границы товаров на 25 кг / 500 евро, воздушным транспортом – 50 кг / 10 000 евро, в международных почтовых отправлениях или перевозчиком – 31 кг / 200 евро. Тем не менее некоторые даже для личного пользования предметы без специальных разрешений в Беларусь ввозить нельзя.

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