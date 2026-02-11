Сверхпрочный смартфон - шанс выиграть электромобиль! Обзор Redmi Note 15 Pro+ 5G

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Опубликовано: 11.02.2026 06:19 , Обновлено: 10.02.2026

Недавно в Беларуси стартовали продажи легендарной серии серии Redmi Note 15, которая радует сразу четырьмя моделями под любые потребности и бюджет: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G.

И сейчас - лучшее время, чтобы порадовать себя и своих близких новыми гаджетами, ведь бренд Xiaomi запустил рекламную игру [link href=“https://xiaomi.by/?utm_source=telegraf&utm_campaign=game_rn15” rel=“sponsored”] «Зелёный свет» [/link]. Главный приз - электромобиль Xiaomi YU7 .

С правилами рекламной игры познакомимся сразу после обзора самого топового смартфона в линейке Redmi Note 15 Pro+ 5G. Спойлер: это сверхпрочный смартфон с флагманскими фишками за разумные деньги. Какие функции делают его уникальным в своём сегменте? Давайте разбираться.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОЧНОСТЬ

REDMI Note 15 Pro+ 5G - стильный смартфон с тонким (8,19 мм) и лёгким (207 г) корпусом. Благодаря плавным закруглениям комфортно и уверенно лежит в руке. Хочется выделить и внешний вид - задняя панель выглядит премиально. Смартфон можно выбрать в нескольких оттенках: классическом чёрном, ледниковом синем и в коричневом мокко. Последний отличился и предлагает не матовое стекловолокно, а экокожу.

Несмотря на утончённость, смартфон обладает впечатляющей прочностью и устойчивость к падениям. Новенький прошёл испытание SGS на падение с высоты до 2,5 метров и получил заслуженный сертификат Premium Performance Certification. Представьте: ударопрочность задней панели в 10 раз выше по сравнению с предыдущим поколением.

Вдобавок к корпусу, усилена и передняя панель - стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 устойчиво к царапинам и ударам.

Причём защищён он не только снаружи - внутри многослойная конструкция с амортизацией и утолщённая материнская плата. Redmi Note 15 Pro+ 5G обладает долговечностью на уровне флагмана.

ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ ДО 24 ЧАСОВ

Смартфон прошёл и тест на водонепроницаемость от TÜV SÜD, и очень успешно. Пролежал под водой на глубине 2 метра целых 24 часа . Ни случайное падение в воду, ни намеренное погружение не повлияют на его производительность.

Защита от пыли и воды P68/IP69 позволяет погружать телефон под воду и создавать оригинальный контент. А благодаря уникальной конструкции, водонепроницаемость Note 15 Pro+ 5G долговечна. *****

Если вы пролили кофе на смартфон или уронили в воду во время рыбалки, то воду можно удалить из динамика одним касанием.

Высокочастотная вибрация удаляет остаточную воду из портов, восстанавливая первоначальный звук. Смартфоном удобно пользоваться мокрыми или жирными руками, благодаря технологии AI Wet Touch 2.0 - она интеллектуально распознаёт воду, масло, пену, пот для бесперебойной работы экрана.

ТИТАНОВАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Автономность - ещё одно большое преимущество линейки Redmi Note 15. Новинка оснащена массивной батареей на 6500 мАч. Благодаря 10% содержанию кремний-углерода ёмкость аккумулятора значительно увеличена. Система управления питанием Xiaomi Surge, сохраняет ≥80% ёмкости после 1600 циклов зарядки - это примерно 6 лет использования.

Телефон может похвастаться и долгой автономной работой при низких температурах . При -20℃ гаджет будет:

воспроизводить видео до 20 часов;

записывать видео до 7 часов:

находится в режиме звонка 31 час.

Быстро пополнить заряд позволит HyperCharge 100W - мощность, которая гарантирует молниеносную готовность. Чтобы повысить уровень с 0 до 100% понадобится 40 минут.

Redmi Note 15 Pro+ 5G - это не только смартфон, но и пауэрбанк, ведь обладает проводной зарядкой 22,5 Вт и готов зарядить ваши часы, наушники и планшет в любое время и в любом месте.

НОВАЯ СИСТЕМА КАМЕР МАКСИМАЛЬНОЙ ЧËТКОСТИ 200 МП

Новинка оснащена новым сенсором с разрешением 200 МП. Большой размер сенсора 1/1,4 дюйма позволяет захватывать больше света для беспрецедентной детализации изображения.

Флагманский 200-мегапиксельный сенсор HPE обеспечивает двойные оптические телеобъективы, HDR и возможности искусственного интеллекта, вынося сверхчёткий 200-мегапиксельный опыт на новый уровень.

Также Note 15 Pro+ 5G наградили новой системой улучшения изображения на основе искусственного интеллекта . Она выполняет восстановление на уровне пикселей и улучшает детализацию - на выходе получаются качественные снимки при различных условиях освещения и уровнях масштабирования. Здесь, кстати, пять фокусных расстояний для уникальных перспектив.









Динамические снимки, улучшение и оптимизация снимков ИИ - полезные фишки, которые выводят фотографию на флагманский уровень. Можно улучшать чёткость снимков, удалять отражение со стекол (лобового, выставочного) в одно касание. Весьма удобно для снимков через окно автомобиля или квартиры.

Хочется выделить простоту создания красивых кадров - они легко получаются без каких-то особых усилий и настроек. Причём не только при дневном освещении, но и в ночное время. А продвинутые пользователи оценят ИИ возможности для творчества и различные эффекты.

ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ С ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ

Серия Redmi Note славится яркими экранами и высоким разрешением. Redmi Note 15 Pro+ 5G не подвёл и предложил пользователям 6,83-дюймовый CrystalRes AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K . Благодаря светящимся материалам флагманского уровня и пиковой яркости до 3200 нит, экран хорошо просматривается даже под ярким солнцем - при этом телефон разряжается медленнее. Частота кадров осталась прежней: 120 Гц.

Приятно, что Xiaomi уделяет отдельное внимание уходу за глазами. Redmi Note 15 Pro+ 5G обладает 3 сертификатами TÜV по снижению синего света и отсутствию мерцания. Шим 3840 Гц и интеллектуальный дисплей снижают нагрузку на глаза . Экраном комфортно пользоваться в течение всего дня.

Игроманы также оценят высокую частоту мгновенной дискретизации 2560 Гц - дисплей обладает сверхотзывчивым управлением и дарит приятный опыт в играх.

Отдельное удовольствие испытают и любители смотреть видео, сёрфить соцсети, ведь гаджет имеет равномерные рамки, аккуратные скругления на углах и симметричные стереодинамики . Громкость может быть увеличена до 400% - вы точно не пропустите важный звонок на улице или в шумном метро.

МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР

Сердце смартфона - Snapdragon® 7s Gen 4 на базе продвинутого 4-нм процесса и восьмиядерной архитектуры. Такое решение повысило производительность по сравнению с прошлой серией почти на 10%.

Мощности вполне хватает, чтобы играть без перебоев в требовательные игры на высоких настройках. Также не было замечено сильного нагрева корпуса - это заслуга системы охлаждения Xiaomi IceLoop, которая имеет очень большую площадь поверхности: 5200 мм².

ЗВОНКИ БЕЗ СВЯЗИ

Смартфон обладает уникальной возможностью совершать звонки без связи, что особенно актуально для сельской местности, походов в лесу и горах.

Xiaomi Offline Communication позволяет созваниваться на уровне километра с другими устройствами, которые поддерживают эту функцию. К ним относятся телефоны из серий Redmi Note 15 и Xiaomi 15T.

СМАРТФОН = ШАНС НА ВЫИГРЫШ АВТОМОБИЛЯ XIAOMI

Redmi Note 15 Pro+ 5G можно купить в магазинах-партнерах бренда: [link href=“https://mi.by/catalog/smartfony/redmi/smartfon_xiaomi_redmi_note_15_pro_plus_5g/?offer=8962” rel=“sponsored”] mi.by [/link], [link href=“https://shop.a1.by/catalog/p/phones/smartphones/Redmi_Note_15_Pro__5G_8_256_Brown_1029849” rel=“sponsored”] А1 [/link], [link href=“https://shop.mts.by/phones/xiaomi/redmi-note-15-pro-plus-5g-8-256gb-brown/” rel=“sponsored”] МТС [/link], [link href=“https://nsv.by/catalog/mobilnye-telefony/telefon-xiaomi-redmi-note-15-pro-5g-8gb-256gb-mezhdunarodnaya-versiya-chernyy/” rel=“sponsored”] На связи [/link], [link href=“https://www.21vek.by/mobile/redminote15pro5g8gb256gb_xiaomi_10201611.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22520387200&utm_content=177804537806%7C750452593347&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22520387200&gbraid=0AAAAAovrOz1E8S5fXPIg3see7fd3EDJv8&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b84XTdKJ2Uh4n_6Bc5Iib5C5_WnONiX8ZRVmWyTC_9smCpHWuo_lu80aAt88EALw_wcB” rel=“sponsored”] 21 век [/link], [link href=“https://5element.by/products/xiaomi-redmi-note-15-pro-plus-5g?model=357172” rel=“sponsored”] 5 элемент [/link], [link href=“https://xistore.by/catalog/redmi/redmi_note_15_pro_plus_5g_8_256_gb_korichnevyy/” rel=“sponsored”] Xistore [/link] и [link href=“https://shop.beltelecom.by/catalog/podarki_na_novyi_god/dlia_rebenka/smartfony_dlia_rebenka/smartfon-redmi-note-15-pro-5g-8gb-256gb/?oid=3581” rel=“sponsored”] Белтелеком [/link] за 1699 рублей. При этом покупая смартфоны из пятнадцатой серии: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro - вы получаете шанс на выигрыш электромобиля.

С 9 февраля бренд Xiaomi запустил масштабную рекламную игру «Зелёный свет», в которой разыгрывается автомобиль Xiaomi YU7 и умная техника : роботы и вертикальные пылесосы, телевизоры и кофеварки, а также часы. *****

Призов много, а значит, и шанс на приятный выигрыш большой!

Как участвовать? Чтобы стать участником рекламной игры, нужно:

Приобрести смартфон из серий Redmi Note 15 и Xiaomi 15T с 9 февраля по 29 марта 2026 года. Зарегистрироваться на сайте [link href=“https://xiaomi.by/?utm_source=telegraf&utm_campaign=game_rn15” rel=“sponsored”] xiaomi.by [/link] и загрузить фото/скан гарантийного талона, указав IMEI/серийный номер. Получить игровой код по SMS не позднее чем за сутки до розыгрыша. Сохранить чек или другой документ, подтверждающий покупку, до конца рекламной игры.

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ООО «ЭфСиБи Бел», УНП 193185741 Рекламная игра «Зеленый свет». Период проведения: 09.02.2026-02.06.2026 (включая период выдачи призов и публикации результатов).

Подробности: Xiaomi.by +375 (44) 778-11-00. [/inf]