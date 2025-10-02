Суд США разрешил взламывать сервера Telegram

Опубликовано: 02.10.2025 08:44 , Обновлено: 02.10.2025

Прокуратура США получила разрешение суда на удаленный доступ к серверам Telegram для расследования эксплуатации детей. Фактически суд разрешил правоохранительным органам страны взламывать сервера мессенджера.

В самом Telegram часто отказываются от сотрудничества с госорганами разных стран, объясняя это заботой о конфиденциальности пользователей.

Также разработчики мессенджера настаивают, что взломать переписку невозможно. И даже сами инженеры Telegram не могут получить к ней доступ, так как она зашифрована.

Решение суда было незаметно опубликовано в недавнем выпуске Court Watch. Согласно материалам дела, Министерство юстиции (DOJ) пыталось отправлять некие запросы на серверы Telegram для получения данных из учетной записи подозреваемого. Этот метод был описан как “метод поиска с удаленным доступом”, предназначенный для извлечения информации о коммуникациях и учетной записи.

Хотя Telegram официально базируется в Дубае и работает в основном за пределами юрисдикции властей США, запрос Министерства юстиции был одобрен на том основании, что, как только запрошенные данные попадут на устройство или территорию, расположенные в США, они будут подпадать под действие федерального законодательства. В постановлении также указывалось, что для дальнейшего доступа к аккаунту Telegram потребуется дополнительное разрешение суда.

Telegram, основанный предпринимателем российского происхождения Павлом Дуровым, насчитывает более 900 миллионов активных пользователей в месяц и позиционирует себя как сервис обмена сообщениями, ориентированный на конфиденциальность, со сквозным шифрованием и минимальным хранением данных