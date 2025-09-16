США заключили с Китаем рамочное соглашение о передаче прав на TikTok

Опубликовано: 16.09.2025 10:48 , Обновлено: 16.09.2025

Министр финансов США Скотт Бессент после встречи с представителями Пекина в испанском Мадриде 15 сентября заявил о заключении рамочного соглашения о передаче прав на американские подразделения популярной китайской видеоплатформы TikTok. Планируется, что само соглашение будет официально одобрено в эту пятницу, 19 сентября - на этот день запланированы телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Потенциальная сделка по популярному приложению социальной сети, насчитывающему 170 млн пользователей в США, стала настоящим прорывом в многомесячных переговорах двух стран. Уже в эту среду, 17 сентября, истекал крайний срок, установленный американскими властями для заключения сделки по продаже прав на TikTok. Если бы сторонам не удалось договориться, американские власти грозили заблокировать популярное приложение на территории своей страны.

После двухдневных переговоров в Мадриде Бессент заявил, что этот крайний срок может быть продлен ещё на 90 дней, чтобы завершить сделку, но обсуждать её детали, в том числе то, кто станет новым владельцев популярного приложения в США, отказался. Глава Минфина заявил, что когда будут раскрыты коммерческие условия сделки, она сохранит “культурные аспекты” TikTok, которые волнуют китайских переговорщиков.

“Их интересует китайская специфика приложения, которую они считают проявлением мягкой силы. Нас не волнует китайская специфика. Нас волнует национальная безопасность”, — процитировало Бессента агентство Reuters.

Когда президента США Дональда Трампа на днях спросили, будет ли Китай владеть долей в этой компании, он заявил журналистам: “Мы еще не решили, но я рассчитываю получить подтверждение этого, и в пятницу я поговорю с председателем Си”.

Фото: Reuters

Бессент не уточнил, передаст ли материнская компания ByteDance контроль над базовой технологией приложения неназванному покупателю из США. Ван Цзинтао, представитель китайского регулятора киберпространства, в свою очередь заявил, что сделка может включать лицензирование прав интеллектуальной собственности, включая алгоритмы.

Впрочем, как отметило Reuters, это уже второй раз за этот год, когда стороны заявляют, что вот-вот подпишут соглашение по TikTok. Предыдущее заявление, сделанное в марте, в итоге не оправдало ожиданий - сделка так и не была заключена.

Агентство также отметило, что любое соглашение, о котором договорятся Трамп и Си Цзиньпин, всё равно может потребовать одобрения со стороны контролируемого республиканцами Конгресса. В 2024 году был принят особый закон, требующий отказа от инвестиций из-за опасений, что данные американских пользователей TikTok могут попасть в руки китайского правительства, что теоретически позволит Пекину шпионить за американцами или проводить так называемые “операции влияния” через приложение.

Администрация Трампа уже неоднократно отказывалась принудительно закрыть приложение - из-за опасений вызвать гнев миллионов пользователей и нарушить политические коммуникации с потенциальными избирателями. Трамп не раз говорил, что именно TikTok помогл ему переизбраться в прошлом году, а на его личный аккаунт на видеоплатформе подписано 15 миллионов человек. В прошлом месяце официальный аккаунт в TikTok появился и у Белого дома.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому в стране могут запретить TikTok, если его владелец, китайская компания ByteDance, не продаст бизнес на территории Соединённых Штатов. В ответ на это за несколько дней до часа Х в мире развернулась настоящая битва за желание стать новым владельцем американских активов.

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