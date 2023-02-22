SpaceX объявила о готовности мегаракеты Starship к первому орбитальному полету

Опубликовано: 22.02.2023 22:18 , Обновлено: 06.04.2023

После завершения статических огневых испытаний Starship в начале февраля SpaceX, кажется, гтва запустить свою монструозную ракету на орбиту.

Официальный представитель компании заявил, что теперь она в состоянии провести первое орбитальное летное испытание, и SpaceX ожидает получения лицензии на запуск от правительства США.

Во вторник в SpaceX предположили, что первый орбитальный полет Starship может состояться в марте. Выступая на конференции по космической мобильности в Орландо, штат Флорида, старший директор SpaceX по космическим решениям национальной безопасности Гэри Генри сказал, что статическое огневое испытание Starship, которое состоялось 9 февраля, было “последней проверкой” перед первой попыткой запуска ракеты на орбиту, сообщает SpaceNews.

“Машина в хорошей форме”, - цитируют слова Генри.

В ходе статического огневого испытания сверхтяжелая ракета-носитель Starship смогла запустить 31 из 33 двигателей Raptor 2, которых, по мнению генерального директора Илона Маска, “достаточно для выхода на орбиту”. Во время конференции Генри также предположил, что SpaceX не будет проводить еще одно испытание перед попыткой запуска на орбиту.

В планах SpaceX запустить Starship, полностью многоразовую сверхтяжелую ракету-носитель, предназначенную для полетов на околоземную орбиту, Луну и, возможно, даже на Марс. Компания стремится провести орбитальные пусковые испытания своей мегаракеты с лета 2021 года, проводя серию ограниченных статических огневых испытаний двигателей ракеты-носителя.

В ноябре SpaceX запустила 14 двигателей Raptor одновременно в течение 10 секунд, после чего 23 января состоялась генеральная репетиция полностью собранной ракеты высотой 120 метров. Самой последней демонстрацией стало первое полномасштабное статическое огневое испытание двигательной системы, во время которых два двигателя Raptor почему-то не заработали.

Предстоящий орбитальный испытательный полет включает в себя запуск космического корабля в космос, в ходе которого разгонный блок совершит виток вокруг Земли, прежде чем снова войдет в земную атмосферу.

У SpaceX уже есть контракт на 2,89 миллиарда долларов с НАСА на использование Starship для высадки людей на Луну к концу 2025 года в рамках миссии космического агентства “Артемида-3”.