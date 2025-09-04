Совмин утвердил порядок блокировки сайтов и услуг связи
Правительство Беларуси утвердило детальный порядок применения ограничительных мер в интернете. Соответствующее постановление Совета Министров № 476 было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале. Документ регламентировал, как именно будут ограничивать доступ к сайтам и прекращать оказание услуг связи.
Согласно документу, решение о блокировке может инициировать «уполномоченное лицо». Это Генеральный прокурор, председатели Следственного комитета и КГБ, а также министр внутренних дел. Основанием блокировки служат материалы проверки или уголовное дело, в рамках которого выявлены «нарушения закона, причины и условия, способствующие совершению преступления».
Процедура для ограничения доступа к интернет-ресурсу выглядит следующим образом.
- Уполномоченное ведомство направляет представление в Государственную инспекцию по электросвязи.
- Она вносит идентификатор ресурса (доменное имя, IP-адрес или URL) в специальный список.
- После этого у поставщиков интернет-услуг есть 4 часа, чтобы технически заблокировать доступ к сайту для пользователей.
При необходимости блокировка может затрагивать не только конкретный сайт, но и все его поддомены.
Аналогичный механизм прописан и для услуг электросвязи , включая мобильную связь и доступ в интернет для конкретных абонентов. В этом случае представление направляется операторам и в Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ).
По умолчанию приостановка услуг связи по требованию правоохранителей вводится сроком на 6 месяцев . По истечении этого срока, если не поступит решение о возобновлении, оператор в одностороннем порядке расторгает договор с абонентом.
Владелец заблокированного ресурса или абонент, чьи услуги связи приостановлены, вправе подать заявление о возобновлении доступа. Для этого нужно устранить нарушения , послужившие основанием для блокировки. Уполномоченное лицо, вынесшее представление, рассматривает такое заявление в течение месяца и принимает решение о возобновлении доступа либо об отказе.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.