Соцсеть X ввела новую функцию, которая раскрыла тысячи фейковых аккаунтов и новостей

Опубликовано: 24.11.2025 12:46 , Обновлено: 24.11.2025

Социальная сеть X без лишнего шума запустила новую функцию, которая вывела на чистую воду очень многих популярных блогеров. Речь идёт о повышении прозрачности: теперь подписчики могут видеть, откуда авторы X заходят в свои аккаунты. В итоге соцсеть выявила много сюрпризов.

Оказалось, что многие аккаунты людей, утверждающих, что они являются свидетелями войны в секторе Газа, на самом деле велись из других стран. Например, из России, Польши и Индонезии.

Незаметная ссылка под названием «Об этой учетной записи», которая теперь отображается в профилях, даёт доступ к ряду ключевых сведений, таких как страна или регион, из которого выполнен вход в учетную запись, количество раз, когда изменялось имя пользователя, дата создания профиля и место, где было впервые установлено приложение.

По данным портала Ynet, соцсеть X, которая долгие годы позволяла людям выдавать себя за разных людей, внезапно раскрыла множество фейковых аккаунтов. Сами пользователи X уже превратились в детективов и занялись расследованием.

Оказалось, что часто “палестинцы”, жалующиеся на «жизнь под постоянными бомбардировками в секторе Газа», на самом деле публикуют свои посты, например, из России или Афганистана.

Например, пользователи X развлекаются с профилем Мухаммада Смиры, который утверждает, что он палестинец, живущий в Газе, и пишет о своей жизни в условиях оккупации. Но теперь в его профиле появилась информация о том, что на самом деле он пишет из Индонезии.

Ещё один мужчина, который утверждал, что является отцом шестерых детей в лагере палестинских беженцев, писал из Бангладеш. Ещё одна якобы поэтесса, пишущая о свечах и живущая в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, на самом деле находилась в России. То же самое можно сказать и о медсестре из Хан-Юниса, которая описывала ужасы жизни в секторе Газа. Но на самом деле она писала из Пакистана.

Пользователи раскрыли целые группы аккаунтов: «выжившие в Газе» из Пакистана, «жители Рафаха» из Индонезии и профили, выдававшие себя за членов подразделения ХАМАС, которые на самом деле были из Малайзии. Согласно данным, в Лондоне были обнаружены даже поддельные израильские солдаты — якобы офицеры, снайперы или резервисты.

Мало того, согласно анализу исходного кода соцсети, X готовится к следующему шагу: она будет уведомлять пользователей, если они попытаются скрыть своё реальное местоположение с помощью VPN. Если бы такая функция действительно появилась, манипулировать личными данными было бы не так просто, как сейчас.