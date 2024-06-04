В Интернет утекли записи голосов детей и домашние адреса тысяч пользователей Google

Опубликовано: 04.06.2024 11:20 , Обновлено: 04.06.2024

Появились подробности масштабной утечки, которая произошла в компании Google, в результате которой в Сеть утекли миллионы личных электронных писем с указанием геолокации и IP-адресов пользователей. Согласно информации компьютерных аналитиков, среди данных, слитых в Сеть, были записи голосов детей, пользователей сервиса Kids YouTube, а также домашние адреса тысяч пользователей сервиса такси Waze.

По данным DailyMail, в новых документах, которые появились в интернете, содержатся тысячи отчетов о внутренних инцидентах, произошедших в период с 2013 по 2018 год, в которых подробно описываются ошибки компании Google в управлении конфиденциальными и личными данными клиентов популярных сервисов.

В отчете, полученном, в частности, порталом 404 Media, утверждается, что за шесть лет компания Google не раз собирала голосовые данные детей сервиса сервиса Kids YouTube, раскрывала информацию о поездках и, соответственно, домашние адреса пользователей приложения Waze, раскрыла адреса электронной почты более миллиона пользователей, а также давала рекомендации YouTube на основе удаленной истории просмотра пользователей.

“Каждый из инцидентов по отдельности, о большинстве из которых ранее публично не сообщалось, мог затронуть лишь относительно небольшое количество людей или был быстро устранен. Однако в целом внутренняя база данных показывает, как одна из самых влиятельных и важных компаний в мире управляет и часто неправильно управляет ошеломляющим количеством личных, конфиденциальных данных о жизни людей”, - отметили авторы портала 404 Media.

Новая информация об утечке появилась спустя всего несколько дней после официального подтверждения компанией “матери всех утечек” - в Google признались в том, что в Сеть случайно попало более 2500 внутренних документов, включая информацию о том, какие данные собирают алгоритмы поисковика.