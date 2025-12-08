Российский мессенджер MAX перестал работать? Россияне пожаловались на сбои

Опубликовано: 08.12.2025 10:55 , Обновлено: 08.12.2025

Российское приложение для обмена сообщениями MAX перестало работать по всей стране. Пользователи пожаловались, что сообщения не отправляются, звонки не проходят. Некоторые не могут даже войти в аккаунт.

На сбои россияне начали жаловаться около 9:15 по московскому времени (которое совпадает с белорусским). Также пользователи сообщали о проблемах с загрузкой сайта мессенджера.

Однако в пресс-службе MAX изданию Frank Media заявили, что «сервис работает в штатном режиме».

Напомним, российские власти заблокировали в стране WhatsApp и другие иностранные мессенджеры под предлогом борьбы с экстремизмом. Приложение MAX при этом активно продвигается, а в некоторых случаях пользователей принуждают его установить.

Ранее опросы, проведённые ФСО и ВЦИОМ, показали, что россияне негативно восприняли блокировку звонков в Telegram и WhatsApp и попытки перевести их на мессенджер MAX.

Кроме того, мессенджер подвергся критике со стороны специалистов по безопасности. В официальной политике конфиденциальности указано, что приложение собирает различную информацию о пользователе: IP-адреса, списки контактов, время использования и другие данные, которые могут быть переданы ФСБ, МВД, ФНС, а также коммерческим организациям.