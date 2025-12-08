Российский мессенджер MAX перестал работать? Россияне пожаловались на сбои
Российское приложение для обмена сообщениями MAX перестало работать по всей стране. Пользователи пожаловались, что сообщения не отправляются, звонки не проходят. Некоторые не могут даже войти в аккаунт.
На сбои россияне начали жаловаться около 9:15 по московскому времени (которое совпадает с белорусским). Также пользователи сообщали о проблемах с загрузкой сайта мессенджера.
Однако в пресс-службе MAX изданию Frank Media заявили, что «сервис работает в штатном режиме».
Напомним, российские власти заблокировали в стране WhatsApp и другие иностранные мессенджеры под предлогом борьбы с экстремизмом. Приложение MAX при этом активно продвигается, а в некоторых случаях пользователей принуждают его установить.
Ранее опросы, проведённые ФСО и ВЦИОМ, показали, что россияне негативно восприняли блокировку звонков в Telegram и WhatsApp и попытки перевести их на мессенджер MAX.
Кроме того, мессенджер подвергся критике со стороны специалистов по безопасности. В официальной политике конфиденциальности указано, что приложение собирает различную информацию о пользователе: IP-адреса, списки контактов, время использования и другие данные, которые могут быть переданы ФСБ, МВД, ФНС, а также коммерческим организациям.