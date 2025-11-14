Российские разработчики показали, как ещё умеет падать их робот AIdol — «О б...!»

🎥 Видео

Опубликовано: 14.11.2025 08:46 , Обновлено: 14.11.2025

Разработчики Aidol после падения на презентации их детища опубликовали видео из офиса. Там робот тоже неожиданно падает, причем делает это мимо рядом лежащего мата, уложенного как раз для этой цели.

На видео слышны нечленораздельные возгласы мужчины, который пытался удержать машину от падения. А также виден прибегающий помощник, схватившийся за голову.

«Некоторые пишут, что падение на сцене было срежиссировано. Так и есть, отрепетировали ещё в офисе», — пошутили разработчики.

Сразу после громкого падения на презентации в Москве основатель компании, разработавшей Aidol, Владимир Витухин объяснил, что робот смотрит на мир через стереокамеры: «Они формируют пространственную картину. И при использовании стереокамер большое влияние оказывает световое окружение, поэтому сегодняшний выход закончился неудачей».

Кстати, презентация на самом деле падением не закончилась. После него на сцену вынесли верхнюю половину робота, которая со зловещим видом зачитала для всех присутствующих стихи.

А 13 ноября разработчики выложили новый ролик, где робот с наклеенным на нос пластырем пытается шутить про свое самочувствие.