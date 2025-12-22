Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp в России

Опубликовано: 22.12.2025 17:12 , Обновлено: 22.12.2025

В российском надзорном ведомстве Роскомнадзор заявили, что на данный момент ограничивают работу мессенджера WhatsApp, так как сервис не выполняет требования российского законодательства. Мало того, там предупредили о его грядущей полной блокировке.

“Мессенджер WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, РКН продолжает принимать меры. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован” , — заявили в Роскомнадзоре.

В России уже который день мессенджер разработки компании Meta с трудом работает у некоторых пользователей. А сервисы отслеживания работоспособности интернета констатируют, что в последнее время скорость работы мессенджера в РФ снизилась на 70-80%.