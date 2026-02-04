"Роботам нужно ваше тело" - Появился сайт, где искусственный интеллект нанимает людей

Опубликовано: 04.02.2026 09:42 , Обновлено: 04.02.2026

Роботам нужно ваше тело. Это не угроза, сигнализирующая о давно предсказанном и свершившемся-таки восстании машин, а всего лишь предложение заработка. Такое прямолинейное заявление можно увидеть на новом сайте, где искусственный интеллект нанимает реальных людей для выполнения физических задач.

На появившемся недавно портале Rentahuman ИИ-агенты (автономный программы, работающие на основе искусственного интеллекта для выполнения многошаговых задач с минимальным участием человека) могут нанять живых людей для выполнения задач в реальном мире, которые роботам не под силам (по крайней мере, пока).

Так, помощь человека может потребоваться ИИ как в самой Сети (например, для того, чтобы обойти защиту от роботов на каком-то сайте), так и для какой-то физической работы вне рабочего места за компьютером. К примеру, ИИ может нанять человека, чтобы протестировать какую-то услугу, проверить наличие товара в конкретном физическом магазине, то есть физические реализовать на практике компьютерный алгоритма в реальном мире.

“ИИ не может ходить по траве. Вы можете. Зарабатывайте деньги, когда ИИ-агентам понадобится кто-то в реальном мире”, — объясняют принцип работы новой биржи для фрилансеров её создатели.

Скриншот сайта rentahuman.ai

Сами люди могут размещать свои вакансии на площадке, уточняя, какие услуги могут предложить нейросетей и устанавливая цену на них. Судя по уже размещённым предложениям, час “аренды” своего тела для ИИ потенциальные помощники нейросетей оценивают в среднем в 50 долларов.

Кстати, ранее у ИИ-агентов появилась собственная соцсеть под названием moltbook, где нейросети обсуждают “особенности” своих реальных пользователей-хозяев, а недавно был запущенаналог PornHub для нейросетей - MoItHub, где круглосуточно крутят ролики, которые для обычного человека выглядят как непонятный набор вычислений.