Робот Tesla потерял сознание

🎥 Видео

Опубликовано: 09.12.2025 13:45 , Обновлено: 09.12.2025

Современных людей уже едва ли удивишь "обычными" трюками, которым разработчики умудряются научить своих гуманоидных роботов. Многие из них уже танцуют, готовят еду и даже практикуют паркур. Тем не менее, роботу компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, которого назвали Optimus, на днях всё же удалось поразить зрителей на одной из выставок. Робот неудачно упал, словно "потерял сознание", но удивил наблюдателей вовсе не сам факт неудачи широко разрекламированного высокотехнологичного "гуманоида".

Ещё год назад генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что его гуманоидный робот Optimus принесёт инвесторам в ближайшем будущем «более 10 триллионов долларов». Однако инцидент, произошедший на мероприятии под громким названием «Визуализация автономии», проходившем в выставочном зале Tesla в Майами, наглядно показывает, работа над роботом ещё далека от завершения.

Инцидент снял на видео один из посетителей выставки, и попав в соцсети, кадры с “теряющим сознание” роботом быстро разлетелись по интернету, превратившись в очередной мем.

На кадрах видно, как Optimus пытается взять бутылку с водой со стола, делает одно неловкое движение и опрокидывает все бутылки вокруг. Но на этом неудачи несчастного робота не заканчиваются: робот внезапно поднимает руки вверх и падает назад, ударяясь об пол.

Возможно, этот инцидент не привлёк бы такого внимания интернет-общественности, но одна маленькая деталь не даёт покоя наблюдателям: перед падением робот сделал характерный, словно инстинктивный жест, поднеся руки к голове. Именно так со стороны выглядело бы, если бы оператор, управлявший роботом дистанционно, снимал шлем или очки виртуальной реальности. По сути, компанию Tesla обвинили в том, что их широко разрекламированный Optimus - не более чем управляемая машина, а не полноценный автономный бот.

Дистанционное управление по-прежнему очень распространено среди создателей человекоподобных роботов, но Tesla никогда прямо не заявляла, что их Optimus работает по этому принципу. Маск, наоборот, всегда позиционировал Optimus как автономное устройство, работающее на искусственном интеллекте,

Впрочем, точную причину неисправности и “потери сознания” Optimus в компании пока не озвучили, но одного видео было достаточно, чтобы посеять сомнения в том, что обещания Маска о роботах, выполняющих различные задачи наравне с людьми, сбудутся в ближайшем будущем.