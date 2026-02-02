Робот-пылесос, который умеет чистить диваны: Обзор Eufy Omni E28 от Anker

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Опубликовано: 02.02.2026 06:00 , Обновлено: 29.01.2026

Роботы-пылесосы стали незаменимыми помощниками для влажной и сухой уборки. Однако даже такие устройства не способны привести в порядок весь дом. И тут выделился поистине умный робот от Anker – Eufy Omni E28. Его станция самоочистки одним движением превращается в съёмную для глубокой чистки диванов и тканей. Полноценная система 3-в-1 отличилась и другими инновациями и даже стала первым роботом-пылесосом во многих направлениях. Давайте разберёмся в каких.

Уникальная комплектация и премиальный дизайн

В коробке вы найдёте всё и даже больше: робот и универсальную станцию, съёмный поддон, резервуары для чистой и грязной воды, щётки и документацию, а также бонус от бренда: 2 моющих средства. Глядя на комплект, уже понимаешь: гаджет создан для полной автоматизации уборки. Остаётся лишь настроить её расписание.

Сам дизайн премиальный и универсальный, впишется в любой интерьер. Нет эффекта громоздкости, а сам робот выглядит небанально, ведь создатели решили отойти от «таблетки» и заменили круглый дизайн на квадратный с аккуратными краями.

Перевернув робот, видим моющий роллер, пару щёток, одна из которых выдвигается, ведущий ролик, два колеса и основную щётку. Пылесос легко обслуживать, так как все чистящие элементы легко снимать. Также тут расположились датчики перепада высоты, E28 может «перешагнуть» барьер до 21 мм .

Робот выглядит футуристично, благодаря съёмной полупрозрачной крышке. Она, кстати, полностью съёмная и прячет за собой контейнер для пыли с отсеком для HEPA-фильтра.

База также выделяется стильным решением и представляет комбинацию матового и глянцевого пластика. Центр самообслуживания на многое горазд: робот сам выгружает мусор, промывает ролик и сушит ее горячим воздухом, заливает чистую воду и добавляет моющее средство – для неё тоже имеется большой отсек.

Фишка модели E28 – FlexiOne™. Съёмный резервуар для воды и провода, который представляет собой портативное устройство для глубокой очистки. Он идеально подходит для чистки и мойки мягкой мебели, штор и ковровых покрытий. Обладатели машины могут использовать станцию также для салона авто. Иными словами, умная станция дарит чистоту на максимум. А чтобы легко переносить станцию, на ней расположена выдвигающаяся ручка.

Первая в мире самоочищающаяся швабра HydroJet™

Система HydroJet ™ – это прорыв в мире роботов-пылесосов. Здесь нет швабры, которая моет пол одной и той же водой и остаётся грязной. Вместо классического решения, Eufy предложил ролик, в который непрерывно подаётся чистая вода, очищая его в режиме реального времени и применяя давление в размере 1.5кг. Таким образом, система имитирует ручную очистку, эффективно удаляя даже самые трудно выводимые пятна .

При этом двойные скребки постоянно очищают валик. Итог: пол постоянно моется чистой поверхностью, а не размазывается грязной тряпкой . Качество влажной уборки заметно выше, чем у большинства роботов с дисковыми швабрами.

Первая в мире съёмная станция FlexiOne™

Робот не сможет почистить диван или шторы, а вот портативная станция – да. Она создана для глубокой очистки мягкой мебели и тканей. Пятно на диване от кофе или шерсть питомца – портативная химчистка справится без нареканий .

Представьте: пока робот убирает на полу, вы избавляетесь от трудных пятен на тканевых поверхностях. При этом вам не нужно тянуть провода через всю комнату, достаточно просто взять станцию в руки.

Как это работает? Система подаёт воду под давлением, расщепляет грязь и всасывает её обратно. По такому же принципу действуют и другие профессиональные устройства для химчистки. Съёмную станцию точно оценят семьи с детьми и владельцы домашних животных. Щётка FlexiOne создана так, чтобы бережно вычёсывать крошки, остатки еды и шерсть питомцев, не повреждая структуру ткани . А ещё она очищается: нужно лишь поднять щётку в вертикальное положение и нажать кнопку для автоматической очистки.

Полностью автоматизированная уборка

Взаимодействовать с роботом придётся только на этапе его настройки, ведь Eufy E28 обладает станцией самоочистки :

Очистка пылесборника;

Мытьё моющего ролика;

Сушка горячим воздухом;

Слив грязной воды и пополнение чистой;

Добавка моющего средства.

Самостоятельный помощник станет отличным выбором для людей с напряжённым графиком работы и позволит экономить личное время на уборке.

Уборка с Турбо всасыванием 20 000 Па

20 000 Па – это не просто красивое число, а флагманский уровень, который даёт на деле желаемый результат. Такая высокая мощность позволяет удалить волосы и пыль глубоко внутри ковра . Умняш автоматически регулирует силу всасывания в зависимости от очищающей поверхности и способен обрабатывать ковровые сваи до 1 дюйма.

Eufy Omni E28 тщательно убирает ковры и предлагает несколько режимов для их чистки:

избегание ковров;

подъем моющего ролика, чтобы предотвратить намокание;

увеличение мощности для тщательной уборки ковра.

Умные щётки для уборки в углах и против спутывания

Щетки DuoSpiral ™ — это прекрасное изобретение для тех, кто ненавидит распутывать волосы. Секрет анти-ручной чистки прост: DuoSpiral™ используют двухспиральные щетинки – они вращаются вперёд и активно поднимают волосы и шерсть в зазор. Когда пылесос возвращается на станцию, щётки вращаются в две стороны, направляя локоны в специальное отделение для утилизации.

За уборку в углах в ответе боковая щётка, она автоматически определяет углы и убирает там, где обычные роботы не достанут . Так Eufy E28 добился 100% покрытия сухой уборки.

Интеллектуальные функции и обнаружение препятствий

Робот от Anker обладает интеллектуальной навигацией благодаря лидару, RGB-камерой и ИИ-распознаванию объектов. Датчики распознавания сложных препятствий за считанные секунды обнаруживают более 200 типов преград, например, кабели, носки, обувь, миски и игрушки – картографирование выходит детальным, а навигация эффективной .

В тёмных условиях Eufy Omni E28 не теряется, а включает подсветку . Если вдруг на кухне случилась «авария», можно задать команду на локальную зону. Умняш определяет не только препятствия, но и более 30 видов пятен – исходя из их типов корректирует очистку. В приложении « Eufy Clean » можно настроить расписание уборки. А чтобы управлять голосом, можно подключиться к Siri, Alexa и Google Assistant . Просто попросите робота-пылесоса начать уборку, и он начнет свою работу.

При этом, Omni E28 успешно прошел сертификацию ETSI EN 303 645 Cybersecurity, которая обеспечивает защиту данных пользователей.

Выводы

Eufy Omni E28 является прорывом среди роботов-пылесосов. Портативный модуль для глубокой очистки делает его универсальным решением для уборки всего дома. А уникальная самоочищающаяся швабра HydroJet™ моет пол постоянно чистым роликом, делая качество влажной уборки заметно выше, чем у большинства роботов.

Забыть о частом обслуживании позволит станция самоочистки. При этом руки будут полностью свободны от чистки углов благодаря боковой щётке. Eufy E28 идеально подойдёт для семей и владельцев питомцев, ведь оснащён умной системой против спутывания локонов DuoSpiral™ и предлагает персонализированные настройки в приложении для пользователей с животными.