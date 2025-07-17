"Предводители быстрых смартфонов за разумные деньги" - Белорусам стали доступны новые смартфоны POCO

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Опубликовано: 17.07.2025 11:47 , Обновлено: 17.07.2025

Хитовые новинки POCO нарасхват, ведь предлагают мощность более дорогих моделей. При этом часто смартфоны бренда ассоциируются с геймерскими. Характеристики соответствующие: шустрый процессор и яркий дисплей для увлекательного игрового опыта. А ещё каждый телефон награждается поддержкой программного обеспечения до 6 лет независимо от ценового сегмента – а их действительно много, так что каждый найдёт гаджет для своих потребностей.

#div-gpt-ad-1747663107763-0 {display:none;} Какую новинку выбрать – разбираемся, исходя из характеристик.

POCO F7

Предводителем быстрых смартфонов стал POCO F7 – долгожданная новинка, которая предлагает флагманские функции за разумные деньги. Исключительную производительность даёт новый процессор Snapdragon® 8s Gen 4 и интеллектуальный контроль температуры.

Телефон отлично справится с ресурсоёмкими задачами и играми на высоких настройках. А наслаждаться любимыми приложениями позволит самый большой аккумулятор в истории POCO: 6500 мАч. Заряжается устройство быстро — за 30 минут с помощью HyperCharge 90 Вт. В комплекте не только зарядка, но и прочный силиконовый чехол – такой бонус POCO кладёт в коробку с каждым смартфоном из любой серии.

Погрузиться в контент позволит 6,83-дюймовый 1,5K-дисплей с пиковой яркостью 3200 нит . Экран отлично проявляет себя под ярким солнцем и передаёт реалистичные оттенки.

Вся серия смартфонов по имени F7 получила защиту от воды и пыли IP68. Это значит, что телефон может работать в обычном режиме под водой на глубине 1,5 метра до 30 минут – неплохие возможности для творчества и летних приключений.

Стоимость POCO F7 от 1665 рублей.

POCO F7 Pro

POCO F7 Pro работает на базе Snapdragon® 8 Gen 3 . Благодаря искусственному интеллекту, интегрированному на уровне чипа, гаджет обладает высокой производительностью и обеспечивает стабильную работу в многозадачном режиме.

WildBoost Optimization 4.0 обеспечивает плавный игровой процесс, а большой дисплей Flow AMOLED 2K 120 Гц предлагает множество усовершенствованных функций, создавая захватывающие визуальные ощущения. Забыть о частой подзарядке помогут большой аккумулятор на 6000 мАч и зарядка HyperCharge 90 Вт .

Смартфон отлично подойдёт любителям мобильной фотографии, ведь получил камеру 50 Мп с самым высоким динамическим диапазоном в истории POCO. С датчиком изображения Light Fusion 800 фотографии демонстрируют богатую передачу света и тени.

Стоимость POCO F7 Pro – 2 249 рублей.

POCO F7 Ultra

POCO F7 Ultra – самый старший брат в серии F7. Он получил такую же мощную камеру и умный дисплей, как и F7 Pro, но превзошел младшего в производительности. Да и не только его, но и устройства других брендов, цена которых в 2-раза дороже.

Флагманский Snapdragon® 8 Elite не боится сверхвысокой нагрузки и демонстрирует отличный результат в тестах производительности AnTuTu, набирая 2,843,461 баллов . Сверхчёткую графику с высокой энергоэффективностью обеспечивает VisionBoost D7. Это первый специализированный чипсет POCO для ускорения графики, созданный на основе передового 12-нм производственного процесса.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5300 мАч и идет в комплекте с быстрой зарядкой HyperCharge 120 Вт.

Стоимость самого мощного смартфона POCO – 3 199 рублей.

POCO X7 и POCO X7 Pro

POCO X7 и POCO X7 Pro – универсальные смартфоны с не менее хорошим соотношением цены и качества. Они немного скромнее, чем серия F, но невероятно мощные для своего ценового сегмента. Здесь продвинутый искусственный интеллект для работы и творчества, а главное производительные процессоры Dimensity 7300-Ultra и Dimensity 8400-Ultra .

Красавцы обладают AMOLED-экранами CrystalRes 1.5K с повышенной частотой обновления. У Poco X7 пиковая яркость 3000 нит, а у X7 Pro – аж 3200 нит, даже под ярким солнцем экраны будет чётко просматриваться.

Надёжность обеспечивают ударопрочные стекла (Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и Corning® Gorilla® Glass 7i) и защита IP68, которая свойственна для флагманских моделей. Основная камера 50 МП с оптической стабилизацией изображения и запись видео 4K предлагают хорошие возможности для создания контента.

Стоимость POCO X7 – 1049 рублей, а POCO X7 Pro – 1 299 рублей.

POCO M7 Pro 5G

POCO M7 Pro 5G – рекомендуется всем, кто ищет достойный смартфон за умеренные деньги. Сердцем устройства стал Dimensity 7025-Ultra . Такой производительности смартфону хватает, чтобы запускать большинство игр.

AMOLED FHD+ дисплей 120 Гц с защитой зрения радует глаз сочной картинкой. Ёмкий аккумулятор 51120 мАч и камера 50 Мп с оптической стабилизацией — этот девайс призван объединить производительность и впечатляющие возможности камеры в привлекательном корпусе.

Стоимость POCO M7 Pro 5G – 799 рублей.

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*Все цены актуальны на момент публикации.