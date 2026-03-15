Пошли по примеру Беларуси? В России интернет-провайдеры вводят лимиты на безлимит

Опубликовано: 15.03.2026 18:34 , Обновлено: 15.03.2026

В России основные провайдеры доступа в интернет либо подсмотрели постановление Минсвязи Беларуси, либо просто придумали аналогичное решение. Они планируют ввести ограничения скорости для безлимитных тарифов, причем "проводного" интернета.

Так, провайдер «Дом.ру» начал тестировать в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих так называемые “избыточные” объемы трафика, о чем сообщила правительственная «Российская газета».

Причем в «Ростелекоме» (аналог белорусского Белтелекома) такое решение поддержали. «В ситуациях, когда подобная сверхнагрузка приводит к деградации сервиса у соседей, вполне корректно задействовать механизм, защищающий интересы большинства потребителей. Много качающие абоненты, которые используют передачу данных для предпринимательской деятельности, могут подключить выделенную линию по тарифам B2B (бизнес для бизнеса)», — заявили в пресс-службе «Ростелекома».

Пока же один из российских провайдеров, «Дом.ру», предлагает снижать скорость до 50 Мбит/с при превышении лимита в 3 терабайта за месяц.

«Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — заявили в пресс-службе компании «ЭР-Телеком», которой принадлежит «Дом.ру».

Это решение полностью копирует логику ограничений, введенных белорусским Минсвязи в отношении мобильных тарифов. Разница лишь в скорости, самом лимите и том, что в России решили ограничивать проводной интернет.

Естественно, что новые лимиты в первую очередь скажутся на тех семьях, где дома активно смотрят фильмы и сериалы в высоком качестве, а также играют в компьютерные игры.

Впрочем, в «Дом.ру» настаивают на том, что пострадает небольшой процент пользователей (1%), «так как 85% клиентов “Дом.ру” ежемесячно потребляют до 500 Гб».

Вообще же среднее потребление трафика на одну семью составляет около 300 Гб в месяц.

Впрочем, канал “Агентство” утверждает, что лимит трафика в России существует давно, просто его не афишировали. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил: «Каждый оператор устанавливает некую планку: после такого-то объема мы режем скорость».

В России такие ограничения на фоне тотального отключения мобильного интернета во многих регионах могут серьезно сказаться на доступе к информации.

На фоне все более масштабных ограничений в России начал расти спрос на подключение домашнего интернета. Только за лето прошлого года количество заявок на подключение выросло до 20%.