Популярный производитель роботов-пылесосов объявил о банкротстве. Смогут ли работать уже проданные помощники?

Опубликовано: 15.12.2025 13:43 , Обновлено: 15.12.2025

Материнская компания роботов Roomba, продавшая миллионы роботов-пылесосов по всему миру, в том числе и в Беларуси, в воскресенье подала заявление о банкротстве. Что теперь будет с уже купленными пылесосами, смогут ли они продолжить уборку в белорусских квартирах и домах?

Компания iRobot, базирующаяся в Массачусетсе, сообщила, что банкротство не означает конец самого бренда. Он перейдет в руки своим основным производителям и кредиторам — компании Shenzhen PICEA. Согласно пресс-релизу, у Picea есть научно-исследовательские и производственные мощности в Китае и Вьетнаме, что позволит продолжить дело роботов-пылесосов.

Более того, сделка с китайской Picea позволит уже не американской iRobot продолжать работать, разрабатывать новые продукты, осуществлять “своевременные платежи поставщикам и кредиторам” и выполнять свои обязательства перед сотрудниками.

Согласно сделке, iRobot станет частной компанией, принадлежащей Picea, а ее обычные акции будут делистированы (или: сняты с торгов).

Напомним, что компания iRobot была основана в 1990 году тремя специалистами по робототехнике из Массачусетского технологического института. В 2002 году компания представила Roomba, своего культовый робота-пылесоса дискообразной формы. Он стал прообразом целого семейства роботов-пылесосов, которые теперь производят множество компаний по всему миру.

Сообщение о банкротстве последовало после месяцев слабых продаж и нехватки денежных средств у компании.

Компания iRobot уже пережила неудачную попытку поглощения со стороны Amazon. В 2022 году интернет-гигант объявил о покупке iRobot за 1,7 миллиарда долларов, но отменил сделку в январе 2024 года, сославшись на нормативные препятствия в США и Европе.