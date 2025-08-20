Пользователи Windows 11 по всему миру столкнулись с «исчезновением» SSD из системы

Опубликовано: 20.08.2025 10:19 , Обновлено: 20.08.2025

Пользователи Windows 11 начали сообщать о серьёзных проблемах с твердотельными накопителями (SSD) после установки одного из последних обновлений системы. Жалобы поступают со всего мира, но больше всего сообщений из Японии.

Речь идёт об обновлении под номером KB5063878 , которое было выпущено 12 августа. Официально этот патч является обновлением безопасности для Secure Boot. Однако вскоре после его установки в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе SSD.

В том числе и из Беларуси, о чём появились посты в Threads.

В соцсетях проблему описывают похожим образом. Она проявляется после записи на диск большого объёма данных. В результате накопитель может полностью исчезнуть из операционной системы. После перезагрузки компьютера Windows не может прочитать раздел, а диагностические функции становятся недоступны.

По словам одного из японских IT-энтузиастов, сбой наиболее вероятен при определённых условиях. Например, когда на диск записывается около 50 ГБ данных , а сам накопитель заполнен не менее чем на 60% .

Японский блог NichePCGamer составил предварительный список брендов SSD, которые могут быть подвержены проблеме, основываясь на отчётах пользователей. В него вошли диски от Corsair , Phison , Fikwot и Maxio .

Издание Wccftech предположило, что обновление KB5063878 могло привнести ошибку, из-за которой система некорректно обрабатывает длительные последовательные операции записи, что и приводит к «потере» диска.

Корпорация Microsoft пока официально не прокомментировала ситуацию. Специалисты порекомендовали пользователям создать резервные копии важных данных. Тем, кто ещё не установил обновление, советуют приостановить его загрузку в настройках Windows Update.