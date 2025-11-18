Подвели весь интернет. Тысячи сайтов по всему миру стали недоступны из-за сбоя одной компании

Опубликовано: 18.11.2025 19:09 , Обновлено: 18.11.2025

Десятки, если не сотни тысяч сайтов по всему миру стали недоступны 18 ноября из-за масштабного сбоя в сервисе облачного хостинга Cloudflare. Компания заявила, что обнаружила проблему вскоре после полудня и немедленно начала расследование её причин.

Представитель Cloudflare принёс извинения клиентам компании «и перед Интернетом в целом за то, что подвели вас сегодня». В компании заверили: «Мы извлечём уроки из сегодняшнего инцидента и исправимся».

При посещении пострадавших сайтов пользователи видели сообщение об ошибке с кодом 500 и надписью «Внутренняя ошибка сервера». В других случаях браузер предлагал: «Пожалуйста, разблокируйте challenges.cloudflare.com, чтобы продолжить».

Cloudflare — один из крупнейших в мире поставщиков интернет-инфраструктуры и один из самых надежных. Помимо классического CDN (сети доставки контента), компания помогает сайтам оптимизировать работу различными способами.

Например, Cloudflare обеспечивает защиту от кибератак и предлагает решения для предотвращения сбоев веб-сайтов из-за наплыва посетителей.

Профессор Алан Вудворд из Центра кибербезопасности Суррея даже назвал Cloudflare «крупнейшей компанией, о которой вы никогда не слышали».

Суть сервиса заключается в том, что запросы к адресу веб-сайта сначала попадают на серверы Cloudflare, где проходят различные проверки. Например, они анализируют, с какого браузера поступает запрос, откуда он исходит, и является ли источник роботом или реальным пользователем. Только после этого легитимный запрос пересылается на сайт-получатель. Эта система действует как интеллектуальный брандмауэр, эффективно защищая от вредоносных ботов и DDoS-атак, которые создают искусственную перегрузку.

Чем закончился сбой?

Компания устранила неполадку,и работа подавляющего большинства сайтов была восстановлена в течение нескольких часов. Однако этот инцидент наглядно продемонстрировал, насколько хрупкой может быть архитектура современного интернета, когда выход из строя одного ключевого игрока способен парализовать работу огромной части глобальной сети.