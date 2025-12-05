По всему миру снова упали тысячи сайтов. Что на этот раз?

Опубликовано: 05.12.2025 15:17 , Обновлено: 05.12.2025

В пятницу по всему интернету перестали работать тысячи сайтов. Упал даже Downdetector - сервис, который отслеживает падения других сайтов. Перестала работать и соцсети LinkedIn. В соседней Польше многие интернет-магазины перестали открываться.

Сервис Cloudflare, который оказывает услуги для устойчивой и быстрой работы миллионам сайтов уже сообщил о проблеме неизвестного происхождения

Через 15 минут Cloudflare сообщил, что проблема обнаружена и устранена. При этом Сервис не стал публиковать информацию о причине сбоя.

Напомним, что на долю Cloudflare приходится 20% всех обслуживаемых веб-сайтов в сети. Cloudflare — американская компания, предоставляющая ключевые услуги владельцам веб-сайтов, такие как сеть доставки контента (CDN), серверы имен (DNS) и защита от DDoS-атак.

В середине ноября 2025 года сайты, обслуживаемые Cloudflare, уже сталкивались с техническими проблемами, из-за которых были недоступны в течение нескольких часов. Эксперты отмечают, что подобные инциденты демонстрируют растущую зависимость интернета от нескольких ключевых поставщиков инфраструктуры.