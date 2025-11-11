Первая российская область объявила об отключение мобильного интернета "до конца СВО"

Опубликовано: 11.11.2025 13:54 , Обновлено: 11.11.2025

В некоторых районах российского областного центра Ульяновск и соответствующей области мобильный интернет был переведен на постоянные ограничения. Власти региона подтвердили, что доступ к Сети будет работать только через «белый список» одобренных сайтов "до завершения СВО".

Местные представители власти при этом уточнили, вот отключение мобильного интерната — решение федеральных властей, а не региональных. Оказалось, что в конце октября Кремлём было принято решение расширить «зоны безопасности» вокруг “объектов специального назначения” по всей стране. Местные власти Ульяновска подчеркнули, что не могут повлиять на это решение, так как оно связано с вопросами государственной безопасности.

Что с «белым списком» и почему на него жалуются?

Чиновники пообещали жителям районов без интернета доступ к «белому списку» сайтов. В него, по их словам, входят:

«Госуслуги»

Сервисы «Яндекса»

«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Маркетплейсы Ozon и Wildberries

Платежная система «Мир»

Однако жители региона в соцсетях и местных чатах массово жалуются, что этот список на практике не работает.

«Пусть не врут, в Госуслуги не заходит, в Вайлдберриз тоже, в банки не заходит. По-моему, самое важное — это иметь доступ к деньгам и документам! Все сферы встали, заплатить невозможно, во многих магазинах не работают терминалы», — пожаловалась одна из жительниц области.

Другой пользователь возмутился: «Постоянно нет интернета… т.е. услуга не оказывается, а деньги берут. Клиента не должно интересовать по чьей вине, пусть разбираются сами. А компания согласно договору должна вернуть средства и оплатить неустойку!»

На последний вопрос власти Ульяновской области ответили, что не имеют полномочий обязать мобильных операторов делать перерасчет за неоказанную услугу. Чиновники рекомендовали жителями Ульяновска и области самостоятельно обращаться к своим операторам для смены тарифного плана на тот,.. что не включает пакет интернета.

Идею «белого списка» сайтов для россиян поиудмлаи в Минцифры России ещё в сентябре. Как ранее сообщала газета «Коммерсант», первоначальный вариант списка подвергся критике за то, что он нарушает законы рыночной конкуренции, предоставляя преимущества отдельным крупным компаниям.