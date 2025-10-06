"Период охлаждения" - Эксперт объяснил, почему Россия начала блокировать интернет для белорусов и не только

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Опубликовано: 06.10.2025 19:43 , Обновлено: 06.10.2025

Аналитик российской Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что на полное отсутствие мобильного интернета на симках из других стран жалуются не только белорусы.

По информации эксперта, на самом деле мобильный интернет для иностранных сим-карт в России начали отключать на прошлой неделе — сначала в прифронтовых областях РФ, а затем и в других регионах.

Телеком-сервис Unisim сообщил, что блокировка связана с так называемым «периодом охлаждения», который российские власти ввели для иностранных СИМ-карт, поскольку они могут быть использованы в боевых беспилотниках.

«Период охлаждения» ещё в августе 2025 года анонсировало Минцифры РФ, заявив, что он может составить пять часов. Однако белорусам симки “охлаждают” сразу на 24 часов.

“Дополнительно договорились, что зарубежные СИМ-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться, чтобы на несколько часов был недоступен мобильный интернет. … На несколько часов он заблокирован. На пять часов обсуждали”, - сказал в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, такой “период охлаждения” необходим, чтобы БПЛА, которые используют симки для нацеливания, не могли обмениваться данными.