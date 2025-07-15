Пентагон объявил о 800-миллионых контрактах с разработчиками искусственного интеллекта

Опубликовано: 15.07.2025 07:03 , Обновлено: 15.07.2025

Министерство обороны США (Пентагон) в понедельник, 14 июля, объявила заключении контрактов на сумму до 200 миллионов долларов на разработку искусственного интеллекта с компаниями Anthropic, Google, OpenAI и xAI.

Глава управления цифрового и искусственного интеллекта Министерства обороны США заявил, что контракты помогут Пентагону ускорить внедрение “передовых возможностей ИИ для решения важнейших задач национальной безопасности”.

Компании должны будут работать над созданием специальных агентов ИИ, которые будут помогать американским военным.

“Внедрение ИИ поможет Министерству обороны поддерживать наших бойцов и сохранять стратегическое преимущество над нашими противниками”, - похвалился Дуг Мэтти, главный специалист Министерства обороны по цифровым технологиям и ИИ, в пресс-релизе.

Заявление Пентагона оставляет открытым вопрос о том, что может включать в себя “разнообразные сферы деятельности”. В прошлом американское ведомство не раз заявляло, что хочет применять искусственный интеллект как для администрирования в тылу, так и в военном деле.