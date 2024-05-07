Обзор в 360 градусов. Инженеры придумали, как пассажирам летать на крыше самолёта

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Опубликовано: 07.05.2024 10:36 , Обновлено: 07.05.2024

В соцсети Х показали проект стеклянной пассажирской капсулы для самолётов, которую создали аэрокосмические инженеры. Концепция предоставит пассажирам обзор на 360 градусов во время полета.

Аэрокосмическая инженерная компания разработала проект стеклянной капсулы, которую можно прикрепить к уже существующим самолетам. Капсула имеет два пассажирских сиденья и открывает им обзор на 360 градусов в путешествиях по небу.

Комментаторы соцсети поделились своим взглядом на инженерскую разработку.

“Эта стеклянная капсула кажется идеальным местом, чтобы наблюдать, как моя жизнь проносится перед моими глазами… на высоте 30 000 футов! Именно то, что мне нужно. Место в первом ряду для моего собственного экзистенциального кризиса”, - написала одна из девушек в комментарии к видеоролику.

“Это сумасшедшее изобретение. И место на этом месте будет стоить целое состояние. Как мы это назовем сейчас? Премиум первого класса?”, - задался вопросом ещё один из пользователей соцсети.

Кто-то из комментаторов напомнил о необходимости наносить солнцезащитный крем на таких местах, а некоторые усомнились в надёжности такой капсулы в связи с инцидентами на Боингах в последнее время.