Оборудование Роскомнадзора легло из-за попытки блокировать Telegram

Опубликовано: 19.03.2026 11:23 , Обновлено: 19.03.2026

Российская редакция Forbes сообщила со ссылкой на осведомлённых экспертов, что оборудование для фильтрации трафика Рунета, которые Роскомнадзор использует для ограничения доступа к запрещенным ресурсам, не справилось с нагрузкой.

В результате этого некоторые заблокированные сервисы и сайты в спросит стали доступны в РФ. По данным издания, в частности, у многих россиян без VPN заработали ранее заблокированные или “замедленные” мессенджер WhatsApp и видеохостинг YouTube.

Источник издания в одном из операторов фиксированной связи рассказал, что причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет и от операторов, и от пользователей.

“Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы”, — подчеркнул источник в магистральном операторе.

Эксперты допускают, что к таким последствиям могло привести замедление Telegram, требующее больших мощностей — встроенный в мессенджер тип прокси MTProxy генерирует много мусорного трафика, что создает нагрузку на ТСПУ.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram (на фото), пока не комментировал данную информацию.