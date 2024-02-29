Обновите свой компьютер до Microsoft Office 2021 (пожизненно!) и Windows 11 (от 10 € ) на распродаже офисных приложений Godeal24!
На правах рекламы. Microsoft Office - самый популярный в мире офисный пакет, который реально незаменим в работе и учебе. И хотя , в первую очередь, он используется на рабочих местах, есть много причин, чтобы установить его и на свой домашний компьютер. И сейчас для этого самое время: Godeal24 предлагает специальную распродажу пожизненной лицензии на Office 2021 Pro за 25,25 €, что на 200 € дешевле, чем цена Microsoft. А Office 2021 5 PC стоит всего 15,05 €/PC.
Кроме того, если вы являетесь пользователем Mac, то не пропустите Office Home&Business 2021 для Mac за 49,25 €. Как вы знаете, Office 2021 включает в себя такие инструменты мирового класса, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и OneNote.
- Word - это основной инструмент для создания документов, таких как отчеты и резюме;
- Excel - для работы с электронными таблицами и графиками; мощные шаблоны и переходы PowerPoint упрощают создание слайд-шоу;
- Outlook управляет календарями и почтовыми ящиками; Teams обеспечивает удобное текстовое и видео общение;
- а OneNote необходим для ведения упорядоченных заметок без использования бумаги. Пользователи Windows также получат доступ к Publisher 2021 и Access 2021, а пользователи Mac - к Teams Classic 2021.
Важно отметить, что эта пожизненная лицензия не является оплатой Microsoft 365 - вместо нее вы получите ссылку на загрузку и лицензионный ключ для добавления приложений на один ПК. После установки и активации набор приложений можно использовать бесконечно, без абонентской платы и продлений. С Godeal24 вы получите доступ к мгновенной загрузке и ключам продукта, а также внимательное обслуживание клиентов.
Итак, переходите в Godeal24 прямо сейчас, чтобы получить пожизненную лицензию на Microsoft Office по самой низкой цене в 2024 году.
Актуальные предложения Godeal24: офисное, Windows и другое программное обеспечение
Офисные предложения Godeal24
- Office 2021 Professional Plus Лицензия - 1 PC – 25.25€,
- Office 2021 Professional Plus Лицензия - 2 Лицензии – 46.25€ (всего 23.13€/Лицензия),
- Office 2021 Professional Plus Лицензия - 3 Лицензии – 65.25€ (всего 21.75€/Лицензия),
- Office 2021 Professional Plus Лицензия - 5 PC – 75.25€ (всего 15.05€/PC),
- Office 2021 Home and Business for Mac – 58.69€,
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2 Лицензии – 109.99€ (всего 54.99€/Лицензия),
- Office 2019 Professional Plus Лицензия - 1 PC – 22.25€,
- Office 2019 Professional Plus Лицензия - 3 Лицензии - 64.99€ (всего 21.66€/Лицензия),
- Office 2019 Home and Business for Mac – 28.99€,
2024 год станет важной вехой для Windows 11, в которой появится ряд новых функций и улучшений. Среди них - перерисовка панели задач, искусственный интеллект и многое другое. Windows 11 Pro Godeal24 за 13,55 евро уже позволяет использовать чат Bing с искусственным интеллектом без ограничений.
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Как использовать Bing AI в Windows 11:
- Чтобы использовать Bing AI в Windows 11, нужно ввести текст в поле поиска на панели задач и выбрать Чат.
- Чтобы скрыть эту кнопку, перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Разрешения на поиск. Отключите тумблер “Показывать выделение поиска”.
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Предложения для Windows на Godeal24
- Windows 11 Professional Лицензия- 13.25€,
- Windows 11 Professional - 2 Лицензии - 24.75€ (всего 12.38€/Лицензия) ,
- Windows 11 Professional - 3 Лицензии - 34.45€ (всего 11.48€/Лицензия) ,
- Windows 11 Professional - 5 Лицензии - 53.15€(всего 10.63€ /Лицензия) ,
- Windows 11 Home Лицензия – 13.05€ ,
- Windows 10 Professional Лицензия - 8.25€ ,
- Windows 10 Professional - 2 Лицензии – 14.25€ (всего 7.13€/ Лицензия) ,
- Windows 10 Professional - 3 Лицензии – 21.25€ (всего 7.08€/Лицензия),
- Windows 10 Professional - 5 Лицензий – 34.15€ (всего 6.83€/Лицензия) ,
- Windows 10 Home Лицензия - 8.15€ ,
- Windows 10 Home - 2 Лицензии – 14.45€ (всего 7.24€/Лицензия) .
Комбинированное предложение Godeal24: Windows+Office
Цены действительны при использовании кода скидки: DDA62
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 32.56€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle- 28.29€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 36.59€
- Windows 11 Pro+ Office 2019 Pro Plus Bundle - 34.11€
Оптовые возможности в Godeal24
- Windows 10 Pro - 50 Лицензии - 325€ (всего 6.5€/Лицензия) ,
- Windows 10 Pro - 100 Лицензии – 600€ (всего 6€/Лицензия) ,
- Windows 11 Pro - 50 keys – 400€ (всего 8€/Лицензия) ,
- Windows 11 Pro - 100keys – 750€ (всего 7.5€/Лицензия) ,
- Microsoft Office 2021 Pro - 50 Лицензии – 1050€ (всего 21€/Лицензия) ,
- Microsoft Office 2021 Pro - 100 Лицензии – 2000€ (всего 20€/Лицензия) .
Больше Windows и Office
Цены действительны при использовании кода скидки: DDA50
- Microsoft Visio Professional 2021 - 1 PC - 30.23€ ,
- Microsoft Project Professional 2021 - 33.82€ ,
- Windows Server 2022 Standard - 26.13€ ,
- Windows Server 2019 Standard - 16.06€ ,
- Windows Server 2022 Datacenter- 30.75€ ,
- Visual Studio 2022 Enterprise- 1 PC/Mac - 60.00€,
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 12.81€ ,
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - 10 PCs - 50.99€ ,
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 10 PCs - 54.99€ .
Другое программное обеспечение со скидкой
- Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€ ,
- Ashampoo Photo Optimizer 10 – 16.39€ ,
- Ashampoo ZIP Pro 4 – 11.98€ ,
- Ashampoo UnInstaller 14 - PC - 21.51€ ,
- Ashampoo Photo Commander 17 – 10.21€ ,
- IObit Driver Booster 11 - 16.39€,
- MacBooster 8 Lifetime Subscription - 1 0.24€,
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 19.99€,
- Wise Care 365 - 1 PC (Permanent Subscription) - 21.51€,
- iObit Advanced SystemCare 17 Pro - 1 PC 1 Year - 10.24€.
Почему на Godeal24 так дешево? Законно ли это?
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- Важно знать, что существует два типа лицензий: коммерческая, которую можно приобрести в интернет-магазине Microsoft, и OEM, что означает Original Equipment Manufacture. Обе имеют одинаковую функциональность.
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- В Европейском союзе, согласно решению Европейского суда, продажа подержанного программного обеспечения полностью законна.
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- Однако между двумя версиями есть разница в поддержке и использовании. Коммерческая версия может использоваться на нескольких компьютерах, в то время как OEM-версия привязана к аппаратному обеспечению, на котором она была впервые активирована.
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- В интернет-магазине Godeal24.com продаются так называемые OEM-лицензии. Их покупают у Microsoft компании, собирающие ПК и ноутбуки, например, по более выгодной цене, чем коммерческие. Некоторые OEM-копии не используются первоначальными покупателями, а продаются коммерчески.
- -Godeal24.com продает примерно 1 500 лицензий по всему миру в день, так что они покупают одну лицензию каждую минуту. Возврат средств по гарантии происходит только в 1 проценте случаев. Кроме того, компания гарантирует, что все лицензии действительны, а также предлагает 1 ГОД ГАРАНТИИ СЕРВИСА, защищая вас от дополнительных расходов на замену и обслуживание продукта.
[info_b] Связаться с Godeal24: service@godeal24.com
Вы можете оплатить заказ кредитной картой VISA/MASTERCARD или через PayPal.
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