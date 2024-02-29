Обновите свой компьютер до Microsoft Office 2021 (пожизненно!) и Windows 11 (от 10 € ) на распродаже офисных приложений Godeal24!

Опубликовано: 29.02.2024 23:55 , Обновлено: 05.07.2024

На правах рекламы. Microsoft Office - самый популярный в мире офисный пакет, который реально незаменим в работе и учебе. И хотя , в первую очередь, он используется на рабочих местах, есть много причин, чтобы установить его и на свой домашний компьютер. И сейчас для этого самое время: Godeal24 предлагает специальную распродажу пожизненной лицензии на Office 2021 Pro за 25,25 €, что на 200 € дешевле, чем цена Microsoft. А Office 2021 5 PC стоит всего 15,05 €/PC.

Кроме того, если вы являетесь пользователем Mac, то не пропустите Office Home&Business 2021 для Mac за 49,25 €. Как вы знаете, Office 2021 включает в себя такие инструменты мирового класса, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и OneNote.

Word - это основной инструмент для создания документов, таких как отчеты и резюме;

- это основной инструмент для создания документов, таких как отчеты и резюме; Excel - для работы с электронными таблицами и графиками; мощные шаблоны и переходы PowerPoint упрощают создание слайд-шоу;

- для работы с электронными таблицами и графиками; мощные шаблоны и переходы PowerPoint упрощают создание слайд-шоу; Outlook управляет календарями и почтовыми ящиками; Teams обеспечивает удобное текстовое и видео общение;

управляет календарями и почтовыми ящиками; Teams обеспечивает удобное текстовое и видео общение; а OneNote необходим для ведения упорядоченных заметок без использования бумаги. Пользователи Windows также получат доступ к Publisher 2021 и Access 2021, а пользователи Mac - к Teams Classic 2021.

Важно отметить, что эта пожизненная лицензия не является оплатой Microsoft 365 - вместо нее вы получите ссылку на загрузку и лицензионный ключ для добавления приложений на один ПК. После установки и активации набор приложений можно использовать бесконечно, без абонентской платы и продлений. С Godeal24 вы получите доступ к мгновенной загрузке и ключам продукта, а также внимательное обслуживание клиентов.

Итак, переходите в Godeal24 прямо сейчас, чтобы получить пожизненную лицензию на Microsoft Office по самой низкой цене в 2024 году.

Актуальные предложения Godeal24: офисное, Windows и другое программное обеспечение

Офисные предложения Godeal24

2024 год станет важной вехой для Windows 11, в которой появится ряд новых функций и улучшений. Среди них - перерисовка панели задач, искусственный интеллект и многое другое. Windows 11 Pro Godeal24 за 13,55 евро уже позволяет использовать чат Bing с искусственным интеллектом без ограничений.

[info_b]

Как использовать Bing AI в Windows 11:

Чтобы использовать Bing AI в Windows 11, нужно ввести текст в поле поиска на панели задач и выбрать Чат.

Чтобы скрыть эту кнопку, перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Разрешения на поиск. Отключите тумблер “Показывать выделение поиска”.

[/info_b]

Предложения для Windows на Godeal24

Комбинированное предложение Godeal24: Windows+Office

Цены действительны при использовании кода скидки: DDA62

Оптовые возможности в Godeal24

Больше Windows и Office

Цены действительны при использовании кода скидки: DDA50

Другое программное обеспечение со скидкой

Почему на Godeal24 так дешево? Законно ли это?

Важно знать, что существует два типа лицензий: коммерческая, которую можно приобрести в интернет-магазине Microsoft, и OEM, что означает Original Equipment Manufacture. Обе имеют одинаковую функциональность.

В Европейском союзе, согласно решению Европейского суда, продажа подержанного программного обеспечения полностью законна.

Однако между двумя версиями есть разница в поддержке и использовании. Коммерческая версия может использоваться на нескольких компьютерах, в то время как OEM-версия привязана к аппаратному обеспечению, на котором она была впервые активирована.

В интернет-магазине Godeal24.com продаются так называемые OEM-лицензии. Их покупают у Microsoft компании, собирающие ПК и ноутбуки, например, по более выгодной цене, чем коммерческие. Некоторые OEM-копии не используются первоначальными покупателями, а продаются коммерчески.

-Godeal24.com продает примерно 1 500 лицензий по всему миру в день, так что они покупают одну лицензию каждую минуту. Возврат средств по гарантии происходит только в 1 проценте случаев. Кроме того, компания гарантирует, что все лицензии действительны, а также предлагает 1 ГОД ГАРАНТИИ СЕРВИСА, защищая вас от дополнительных расходов на замену и обслуживание продукта.

[info_b] Связаться с Godeal24: service@godeal24.com

Вы можете оплатить заказ кредитной картой VISA/MASTERCARD или через PayPal.

[/info_b]