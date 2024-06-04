Обновите корпоративные OC до Windows 11 Pro за 8 USD и получите доступ к Office 2021 всего за 17 USD
На правах рекламы. Занимая 30% мирового рынка офисного программного обеспечения, Microsoft Office является одним из ведущих офисных пакетов в мире. Однако многим владельцам малого бизнеса сложно приобрести это ПО, даже несмотря на всю мощь набора инструментов Microsoft.
Тем не менее, появилась возможность приобрести корпоративную пожизненную лицензию на Microsoft Office Professional 2021 для Windows всего за 30,53 USD (при стандартной цене в 219 USD) на [link href=“https://www.keysfan.com/mid-year-sale-cm.html?ksf=by” rel=“nofollow sponsored”] распродаже Keysfan [/link].
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