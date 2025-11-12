О чем думал первый российский человекоподобный робот Aidol после падения? Появились новые кадры
Амбициозный планы России в области гуманоидной робототехники споткнулись неожиданно уже на первых шагах 10 ноября. В этот ден первый в стране антромоформный робот AIdol, оснащенный искусственным интеллектом, упал во время официального дебюта в Москве.
Момент падения, естественно, уже разлетелся по всему миру. Падения не только роботов, но и людей часто становится интернет-мемами. Что уж говорить про андроида, который сделал это под пафосную музыку из фильма “Рокки”.
А тут ещё производители рассказали о его возможностях, среди которых не только устойчивое передвижение, но и умение подражать человеческим эмоциям.
В соцсетях уже задались вопросом, о чем думал Aidol во время своего грандиозного провала. К счастью, появились новые фото и видео с презентации. Кажется, по ним становится ясно, какие чувства овладевали роботом.
Изначально создатели Aidol заявили, что робот - это передовой пример антропоморфной робототехники, разработанной в основном с использованием отечественных российских компонентов. AIdol, по уверениям инженеров, “может улыбаться, думать и удивляться. Совсем как человек”.