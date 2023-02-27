Nokia впервые за 60 лет сменила логотип

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Опубликовано: 27.02.2023 12:45 , Обновлено: 27.02.2023

Сменилось не одно поколение пользователей мобильными телефонами, а культовый ярко-синий шрифт логотипа компании Nokia и их фирменный слоган «Connecting People» оставался неизменным. Спустя почти 60 лет компания, обновляя стратегию бизнеса, кардинально поменяла логотип.

Привычный пользователям логотип производителя некогда культовых смартфонов Nokia Corporation на протяжении всех этих лет оставался неизменным: ярко-синий цвет и культовый шрифт Yale blue. С этого года все изменилось.

По мнению руководства компании, их новый логотип «более современный и цифровой» и отражает суть того, «чем сегодня является бренд Nokia — лидер технологических инноваций в сфере бизнеса для бизнеса, первооткрыватель будущего, где сети встречаются с облаком».

В компании не скрывают, что изменили логотип в том числе и потому, что в сознании большинства людей Nokia по-прежнему ассоциируется с компанией-производителем телефонов. Между тем, компания уже давно сменила направление деятельности и занимается телекоммуникационным оборудованием и передовыми разработками-5G технологий. Телефоны и планшеты под маркой Nokia выпускает компания HMD Global, выкупившая право на использование бренда в 2014 году.

Чтобы разорвать эту ассоциативную связь, укоренившуюся в головах пользователей, и было принято решение об изменении логотипа. Теперь он вполне соответствует духу времени — «фирменный» ярко-синий цвет логотипа сменили на белый, что позволяет ему выгодно смотреться на любом фоне.

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«Мы хотим запустить новый бренд, с большим фокусом на сети и промышленную цифровизацию. Все это кардинально отличается от устаревших мобильных телефонов», — рассказал главный исполнительный директор компании Nokia Пекка Лундмарк в интервью Bloomberg перед октрытием выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Примечательно, что смена логотипа бренда произошла на следующий день после того, как HMD Global анонсировала свой новый смартфон G22. Гаджет по-прежнему имеет классический логотип Nokia и пока неизвестно, продолжит ли HMD Global использовать старый, привычный большинству пользователей логотип с культовым шрифтом Yale blue.