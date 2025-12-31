На «Горизонте» показали робота-доярку с искусственным интеллектом. Когда на фермах Беларуси?
На белорусском предприятии по выпуску бытовой техники «Горизонт» показали Президенту Беларуси робота-доярку. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента (АП).
«Сразу вопрос – «когда будем доить?». Сделаете – ничего не пожалеем для вас. Потому что для нас это важно», – сопроводили фото агрегата в Телеграм-канале «Пул первого».
О технических характеристиках и возможностях машины пока ничего не известно. Судя по кадрам, робот выполнен в виде классического заводского манипулятора, без возможности передвигаться по фермам.
Президент Беларуси назвал показанную автоматизированную доильную установку на основе роботизированного манипулятора с элементами искусственного интеллекта перспективной.
«Молочные продукты все любят – начиная от сырков и заканчивая мороженым. А все это молоко. Продовольственная безопасность», – пояснил Президент.