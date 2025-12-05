МВД разослало владельцам iPhone в Беларуси специальные СМС. Что происходит?

Опубликовано: 05.12.2025 15:42 , Обновлено: 05.12.2025

Министерство внутренних дел Беларуси внезапно сделало рассылку SMS-сообщений владельцам смартфонов iPhone по всей стране. Это не первый случай, когда ведомство использует массовые рассылки для информирования граждан. Почему в этот раз именно владельцам "яблочной" продукции?

Согласно публикации на Blizko.by,текст рассылаемого сообщения гласит: «Не дайте превратить свой iPhone в «кирпич». Мошенники просят войти на вашем устройстве в чужую Apple ID — ни в коем случае не делайте этого! Владелец учетной записи навсегда может заблокировать ваш iPhone и вымогать деньги за разблокировку».

На самом деле, подобные схемы, известные как «локаторное мошенничество», используют встроенную функцию «Найти iPhone», но для кражи и блокировки устройств. В последнее время МВД уже несколько раз сообщало об участившихся инцидентах с владельцами айфонов.

Официальные представители МВД Беларуси пока не комментировали текущую рассылку, связанную с iPhone, в СМИ.

Кстати, ранее, в октябре 2025 года, МВД также проводило SMS-рассылки, направляя белорусов на официальный информационный ресурс о безопасности детей в интернете kidspomogut.by. Тогда рассылка, содержащая ссылку, также вызвала вопросы у некоторых получателей на фоне привычных предупреждений о кибермошенничестве.

Ведомство, однако, таким образом пыталось донести информацию о полезном ресурсе с анонимной психологической помощью для детей.