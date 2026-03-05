Мобильным операторам запретили подписывать белорусов на допслуги без одного важного действия

Опубликовано: 05.03.2026 18:36 , Обновлено: 05.03.2026

В Минсвязи сообщили, что помимо запрета на безграничные минусы на балансах абонентов мобильных операторов им запретили подписывать клиентов на дополнительные услуги без ведома или случайно.

Теперь действует жёсткий порядок активации таких сервисов. Дополнительные услуги могут быть активированы только после того, как абонент самостоятельно введёт SMS- или USSD-запрос на подключение. Никаких больше случайных согласий и неожиданностей.

«Ранее бывали случаи, когда пользователь, завершив разговор, случайно нажимал на всплывающую рекламную ссылку, не читая её, и автоматически подписывался на гороскопы, анекдоты или прогноз погоды. Теперь такая подписка возможна исключительно по инициативе абонента, подтверждённой ручным вводом соответствующего запроса», — рассказал Кирилл Залесский о причинах очередного запрета.

Напомним, что мобильных операторов также обязали проводить опросы мнений среди абонентов о качестве связи и услуг. Пока неясно, должны ли будут сотовые компании публиковать результаты таких социсследований (социологических исследований). А было бы интересно посмотреть, как А1, МТС и Life отчитываются, как их связь и услуги оценивают абоненты.