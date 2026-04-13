Маск объявил о запуске мессенджера-«убийцы WhatsApp». Воспользоваться смогут не все белорусы

Опубликовано: 13.04.2026 11:19 , Обновлено: 13.04.2026

Американский миллиардер Илон Маск 12 апреля объявил о запуске отдельного приложения для переписки для пользователей своей соцсети X (бывшего Twitter). Новый мессенджер XChat уже прозвали "убийцей WhatsApp", однако пока в Беларуси опробовать его смогут, увы, не все.

В свободном доступе приложение, которое проходило бета-тестирование с мая 2025 года, должно появиться в эту пятницу, 17 апреля. Выпуск уже анонсировала компания Apple на своей платформе для скачивания приложений. Увы, на старте только там - в AppStore - его и можно будет скачать. Следовательно, первыми опробовать “убийцу WhatsApp” смогут только владельцы “яблочных” устройств - iPhone и iPad. Версии для устройств, работающих на базе Android, пока не анонсировали.

Сами разработчики XChat позиционируют как “приватное пространство для общения”, а пользователям обещают обеспечить полное сквозное шифрование - без рекламы и отслеживания.

Однако это обещание некоторые пользователи со старта назвали спорным, ведь при установке мессенджера потребуется регистрация в соцсети Х. Следовательно, у приложения по умолчанию будет доступ к довольно обширному массиву информации о пользователе - от его местоположения и данных с личной страницы, до списка контактов и истории поиска в сети. Тот же WhatsApp, который не раз критиковал Маск, отдельной учётной записи на другой платформе для работы не требует.

Тем не менее, Илон Маск убеждён, что его мессенджер сможет составить конкуренцию аналогичным популярным приложениям, в которые, по его словам, встроены специальные механизмы для таргетированной рекламы.

“Если приложение может читать и анализировать ваши сообщения для таргетинга рекламы, значит оно знает о вас слишком много”, — указал Маск на обстоятельство, которое считает серьезной уязвимостью многих современных мессенджеров.

В его XChat, по словам самого Маска, будет использоваться система шифрования, схожая с подходом Bitcoin — с элементами пиринговых сетей, которые должны давать более надежное шифрование.

По словам Маска, новый мессенджер станет “наименее уязвимой системой обмена сообщениями в мире” - безо всяких “крючков для рекламы”, сканирования личных сообщений и профилирования данных, а сами чаты (с возможность обмена фото-, аудио- и видеосообщений) будут недоступны для посторонних, в том числе, для соцсети X.