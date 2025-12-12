Маск, Цукерберг и не только. Time назвал человеком года «архитекторов ИИ»

Опубликовано: 12.12.2025 09:23 , Обновлено: 12.12.2025

В четверг, 11 декабря, журнал Time официально объявил свою версию Человека года. Издатели назвали 2025 год годом, когда раскрылся потенциал искусственного интеллекта (ИИ), поэтому на обложке финального выпуска журнала появились его "архитекторы".

Задолго до объявления “человека года” многие пророчили это звание самому искусственному интеллекту как таковому. Но вопреки ожиданиям редакторы Time вывели на первый план не бездушную, хоть и во многом превосходящую нас по операционным способностям технологию, а человека - её создателей и разработчиков.

«За то, что они положили начало эре мыслящих машин, за то, что они очаровали и вдохновили человечество, за то, что они преобразили настоящее и превзошли все ожидания, архитекторы ИИ признаны Человеком года 2025 по версии журнала Time», — объявило издание в своих социальных сетях.

В журнале утверждают, что они намеренно выбирали людей — «тех, кто придумал, спроектировал и создал искусственный интеллект», — а не саму технологию, хотя для этого были прецеденты.

Особенностью нынешнего выпуска стало и то, что журнал выпустил сразу две обложки. На первой одной изображены буквы AI (ИИ по-английски) в строительных лесах и в окружении рабочих, символизирующих всех причастных к созданию и разработке ИИ-технологий. На второй обложке можно увидеть конкретные примеры тех “архитекторов”, которые, по версии журнала, внесли наиболее значительный вклад в развитие ИИ.

Эта вторая обложка стилизована под легендарную нью-йоркскую фотографию «Обед на вершине небоскреба». В оригинале на месте специалистов из технологической отрасли на “вершине мира” сидят обычные строители, а теперь их место заняли предпринимателей, которые, как выразились в Time, “взялись за руль истории, разработали технологии и приняли решения, меняющие информационный ландшафт, климат и наши средства к существованию”.

В восьмёрке “архитекторов”, удостоенных чести попасть на обложку всемирно известного журнала, были и те, у кого уже есть собственный “именной” выпуск Time. К примеру, глава Meta Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, которого объявляли Человеком года в 2010-м, и американский миллиардер Илон Маск, генеральный директор компании SpaceX и создатель Tesla, которого объявляли Человеком года в 2021-м.

Нашлось место среди “архитекторов ИИ” и двум женщинам - это Лиза Су, глава компании AMD, занимающейся производством микросхем, и профессор Стэнфордского университета Фэй-Фэй Ли, которую все знают как “крестную мать” искусственного интеллекта.

Рядом с ними на железную балку редакторы Time также усадили руководителя лаборатории искусственного интеллекта Google Демиса Хассабиса, Дарио Амодеи, гендиректора компании Anthropic, стоящей за серией передовых моделей больших языков Claude, гендиректора OpenAI Сэма Альтмана и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга.

По словам главного редактора Time Сэма Джейкобса , никто не оказал такого большого влияния в 2025 году, как те люди, которые “придумали, спроектировали и создали искусственный интеллект”.

“Человечество само определит дальнейший путь развития ИИ, и каждый из нас может сыграть свою роль в определении структуры и будущего ИИ”, — добавил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что один из крестных отцов искусственно интеллекта, профессор Йошуа Бенжио, заявил, что гонка по созданию ещё более совершенных нейронных сетей может привести к гибели человечества. По его мнению, уже сейчас различные системы искусственного интеллекта показали, что могут поставить свое выживание на первое место.

Он помог создать ИИ. Теперь профессор предупреждает об угрозе существованию человечества в ближайшие 5-10 лет