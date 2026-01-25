Любите рассылать открытки в Viber друзьям и знакомым? Милиция предупредила белорусов о «ловушке»
В милиции предупредили об опасности популярной среди многих белорусов традиции рассылать поздравительные открытки в мессенджерах кому ни попадя (друзьям, малознакомым людям, в домовые и школьные чаты).
В милиции Минска сообщили, что «поздравительные открытки в мессенджерах могут оказаться ловушкой» и попросили предупредить всех, кто практикует их рассылку.
По мнению экспертов столичной милиции, такие праздничные открытки, которые расходятся через мессенджеры, могут использовать киберпреступники. Например, мошенники под видом родственников или друзей могут рассылать сообщения с «открытками», внутри которых скрыты фишинговые ссылки.
«Сами изображения безопасны — опасность представляет ссылка, прикреплённая к сообщению. Не скачивайте приложения и файлы по случайным ссылкам, особенно если они пришли через мессенджер», — предупредили в милиции.
Впрочем, во избежание эксцессов и обид, лучше отказаться от практики рассылки открыток, взятых с неизвестных и непроверенных ресурсов. И уж тем более тех, которые сами получили в результате рассылки от «друзей».
А что говорят психологи?
Психологи и социологи, некоторые из которых также пострадали от таких рассылок и открыток, занялись изучением феномена новой цифровой эпохи и выделили несколько аспектов:
- Ритуализация и снижение смысла. Когда поздравление становится массовым и безличным и выглядит как просто пересылка где-то скачанной готовой открытки, его ценность и искренность резко падают. Оно превращается в социальный ритуал, лишённый персонального содержания.
- Социальное давление. Исследования говорят, что часто рассылка открыток производится из-за подсознательного страха быть воспринятым как невежливый. Один человек шлёт, второй получает и понимает, что пока никому не отправил, и тут же отсылает списку своих адресатов.
- Подмена качества количеством. Кстати, стремление охватить как можно больше контактов рассылкой малоосмысленных открыток и типовых поздравлений может быть попыткой компенсировать недостаток общения. И превращается в действие ради самого действия.
- Эффект «спама» и раздражение. Получатели, особенно в общих чатах, часто воспринимают такие неуместные или безличные поздравления как информационный шум, который нарушает коммуникацию в чате и чаще всего вызывает только раздражение.