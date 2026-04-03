Китай показал мощные беспилотные вертолет и грузовой самолёт
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Китай в конце марта показал сразу две действующие модели вертолета и самолёта. Это не просто небольшие и привычные всем дроны, а настоящие воздушные "рабочие лошадки".
Так, 31 марта совершил первый полет грузовой беспилотный самолет Changying-8 на аэродроме в Чжэнчжоу, сообщило телевидение КНР (Китайской Народной Республики). Он длился около 30 минут.
Длина фюзеляжа самолета составляет 17 м, размах крыла - 25 м. Максимальная взлетная масса достигает 7 т, грузоподъемность - 3,5 т, дальность полета превышает 3000 км.
Также Китай представил дрон-вертолёт, способный перевозить до 600 кг в труднодоступные и опасные зоны.
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