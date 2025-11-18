Казахстан принял закон об искусственном интеллекте. Что запретили?

Опубликовано: 18.11.2025 14:35 , Обновлено: 18.11.2025

Власти Казахстана приняли первый закон об ИИ. В то время как в Нур-Султане уже подписали документ с конкретными запретами, в Минске Академия наук лишь показала модельный черновик законопроекта. Что же ждет пользователей и бизнес в двух странах?

Запрет на скрытые манипуляции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который содержит конкретные запреты.

Так, в Казахстане запретили модели ИИ, обладающие рядом способностей. Речь идет о системах, применяющих «подсознательные, манипулятивные или иные методы». Как будут определять, обладает ли нейросеть такими возможностями, пока неясно.

К тому же под запрет попали системы искусственного интеллекта, которые собирают и обрабатывают персональные данные с нарушением местного закона.

Кто в ответе за ИИ?

Казахстанский закон описывает принцип ответственности. Если коротко, то виноват за причиненный вред будет человек, а не машина. Собственники и владельцы систем ИИ обязаны будут управлять рисками, обеспечивать безопасность и надежность, а также консультировать пользователей.

Компании также обязали хотя бы в общих чертах объяснять, как их алгоритм принимает решения, особенно если эти решения напрямую затрагивают жизнь человека — например, при одобрении кредита или отборе кандидатов на работу.

Маркировка контента и «национальная платформа»

Также в Казахстане обязали маркировать товары, работы и услуги, созданные с применением ИИ. Например, статью на сайте, картинку или видео, сгенерированные нейросетью, по идее, должны будут обозначить специальной меткой.

Кроме того, в Казахстане объявили о создании национальной платформы по развитию ИИ. Когда в этой стране появится своя нейросеть, правда, пока тоже неизвестно.

А что в Беларуси?

Тем временем в Беларуси представители Академии наук только готовят почву для регулирования. Ими был показан модельный законопроект, призванный регулировать использование искусственного интеллекта в стране.

Один из ключевых пунктов белорусского проекта — потенциальные ограничения на использование иностранного ИИ. В документе говорится, что «функционирование трансграничных технологий… может быть запрещено или ограничено». Это значит, что доступ к зарубежным нейросетям, таким как ChatGPT или Midjourney, может быть поставлен под жесткий контроль. Использовать их будет можно только при соответствии требованиям белорусского законодательства, включая сертификацию и защиту данных. Остается вопрос, будут ли эти международные гиганты искусственного интеллекта соблюдать белорусские ограничения. Пока же они сами отключили белорусам доступ к своим нейросетям.

«Предварительное уведомление пользователей»

Как и в казахстанской версии, белорусский законопроект делает ставку на прозрачность. В статье 17 части 3 прописано требование: «…предварительное уведомление пользователей о том, что они взаимодействуют с такими технологиями». То есть, если вы общаетесь с чат-ботом или получаете рекомендацию от алгоритма, вас об этом обязаны предупредить. Впрочем, пока это лишь модельный закон, и его дальнейшая судьба неизвестна.