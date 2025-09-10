Как выиграть квартиру в Минске и технику Xiaomi? Белорусам предложили поучаствовать в игре «Xiaomi открывает двери»

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Опубликовано: 10.09.2025 09:42 , Обновлено: 10.09.2025

С 11 августа по 21 сентября бренд Xiaomi запустил масштабную рекламную игру «Xiaomi открывает двери», в которой разыгрывается квартира в Минске и хитовая техника: роботы и вертикальные пылесосы, телевизоры и популярные аэрогрили.

Призов много, а значит, и шанс на приятный выигрыш большой!

Xiaomi TV A Pro 2025 55” , 9 шт.

, 9 шт. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max , 9 шт.

, 9 шт. Xiaomi Robot Vacuum S20 , 18 шт.

, 18 шт. Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite , 30 шт.

, 30 шт. Xiaomi Smart Air Fryer 6.5 L , 30 шт.

Сейчас – лучшее время, чтобы порадовать себя и своих близких полезными гаджетами Xiaomi. Например, популярный смартфон Redmi Note 14 станет отличным подарком для ребёнка в школу. Яркий AMOLED-дисплей с защитой зрения и тройная камера 108 Мп с искусственным интеллектом – удачное комбо для создания и просмотра контента. А большой аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч позволит всегда оставаться на связи.

Для учёбы и развлечений в большом формате идеальным вариантом станет планшет Redmi Pad 2 . Он оснащён чётким 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K и четырьмя динамика для погружения в звук.

Ищите помощника по уборке? Моющий робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro всё сделает за вас: после уборки он самостоятельно помоет и посушит тряпки горячим воздухом. Автоматический сбор пыли гарантирует, что контейнер базы можно опустошать примерно раз в 75 дней.

Xiaomi TV S Mini LED 2025 4K позволит устроить настоящий кинотеатр у вас дома. Превосходная контрастность гарантирована благодаря 308 зонам локального затемнения, а за сверхплановое изображения в ответе частота обновления 144 Гц.

Для мониторинга здоровья и активности рекомендуем Xiaomi Smart Band 10 . Ультратонкие симметричные рамки, улучшенное отслеживание сна с персональными рекомендациями и до 21 дня работы без подзарядки.

Розыгрыши пройдут 10 и 24 сентября .

Как участвовать? Чтобы стать участником игры нужно:

Приобрести любой гаджет Xiaomi, который участвует в игре, с 11 августа по 21 сентября 2025 года.

Зарегистрироваться на сайте xiaomi.by и загрузить фото/скан гарантийного талона, указав IMEI/серийный номер.

Получить игровой код по SMS не позднее, чем за сутки до розыгрыша.

Сохранить чек или другой документ, подтверждающий покупку, до конца игры.

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Купить игровые гаджеты Xiaomi можно в магазинах-партнёрах бренда:

mi.by,

А1,

МТС,

5 элемент,

На связи,

Xistore,

21 век,

Портатив,

Алло,

Белтелеком,

Электросила.

И помните: каждый игровой код увеличивает ваши шансы на победу! Кто знает, может, именно вам Xiaomi откроет двери в новую квартиру в Минске. Полные правила и информацию о системе начисления игровых кодов ищите на сайте [link href=“http://xiaomi.by” target=“_blank” rel=“sponsored noopener” class=“btn btn-sm btn-danger bg-danger-color-dark”] xiaomi.by [/link]

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