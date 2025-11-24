Как сэкономить до 600 рублей? Xiaomi объявил «Чёрную пятницу» для хитовых роботов-пылесосов, телевизоров и гаджетов для красоты

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Опубликовано: 24.11.2025 07:00 , Обновлено: 24.11.2025

Техногигант Xiaomi одарил Беларусь щедрыми скидками на топовую технику. В эту «Чёрную пятницу» можно купить популярные роботы-пылесосы, телевизоры, монитор, а также гаджеты для красоты со скидкой до 50%.

Распродажа действует в магазинах официальных партнёров Xiaomi: А1, МТС, 5 элемент, 21 век, На связи и Xistore.

Если вы хотели обновить технику, сейчас самое время это сделать. Акция действует с 24 ноября по 1 декабря . Какие умные гаджеты сейчас с огромной выгодой?

Телевизоры из серии Xiaomi TV A 2025 со скидкой до 530 рублей

Хотите погрузиться в безграничный мир контента? Тогда обратите внимание на 55-дюймовые телевизоры: Xiaomi TV A Pro 2025 и Xiaomi TV A 2025.

Яркие 4К дисплеи позволят вам увидеть каждую мельчайшую деталь. Телевизоры Xiaomi обладают широкой цветовой гаммой и позволяют наслаждаться потрясающим качеством изображения не выходя из дома.

Выбирайте свой телевизор с большой скидкой: Xiaomi TV A 2025 в Черную пятницу можно купить за 1099 рублей (вместо 1599 рублей), а Pro версию за 1199 рублей (вместо 1729 рублей).

Xiaomi TV S Mini LED 55” 2025 со скидкой 600 рублей

Телевизор с тонкой металлической рамкой и AI-алгоритмами для идеального визуального опыта. Разрешение 4К и яркость до 1200 нит дарят сочную картинку и глубокие оттенки при любом освещении. Передовая технология QD Mini LED сочетает в себе яркость квантовых точек и точность мини-светодиодов — это значит, изображения выходят с реалистичными цветами и исключительной контрастностью.

Комедия, приключение или боевик — просмотр динамичных сцен точно будет захватывающим: новинка обладает высокой частотой обновления экрана 144 Гц, а также поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR).

В период акции TV S Mini LED 55” 2025 можно купить за 1699 рублей (вместо 2299 рублей).

Роботы-пылесосы из серии Xiaomi X20 со скидкой 480 рублей

Серия пылесосов X20 — это комплексное решение для экономии времени и сил. Каждый робот обладает интеллектуальной станцией самоочистки. Пылесборник можно опустошать примерно раз в 75 дней.

Xiaomi X20+ обладает мощностью всасывания 6000 Па, обнаруживает и избегает невысокие препятствия даже в условиях низкой освещенности. Его стоимость со скидкой 1299 рублей (вместо 1779 рублей).

X20 Pro с мощностью всасывания 7000 Па вдобавок сушит швабры горячим воздухом, что облегчает уход и повышает гигиену. Стоимость такого робота 1499 (вместо 1799 рублей).

X20 Max — самый мощный робот (сила всасывания 8000 Па) из X-серии для экспертной уборки. Станция обладает высокотемпературной мойкой швабр и супербыстрой сушкой горячим воздухом. Также у робота есть умная выдвижная швабра для глубокой очистки углов и кромок. Простоту и эффективность в процесс уборки добавит щётка против спутывания волос и шерсти.

Стоимость X20 Max сейчас 1699 (вместо 1999 рублей).

Xiaomi S20+ со скидкой 350 рублей

Умный робот, который отлично справляется с сухой и влажной уборкой. Здесь 4 режима, среди которых есть комбинированная и последовательная уборка. А две вращающиеся щётки имитируют ручное мытье и автоматически поднимаются при обнаружении ковров.

Xiaomi Robot Vacuum S20+ обладает аккумулятором на 5200 мАч, а также может создавать многоэтажные карты, что идеально для больших домов и помещений с лестницей.

Умный робот-пылесос Xiaomi S20+ в Чёрную пятницу можно купить за 699 рублей (вместо 1049 рублей).

Скидки действуют и и на другие гаджеты. Например, Xiaomi Monitor A24i c тонким корпусом и высококачественным дисплеем для удобной работы со скидкой стоит 229 вместо 379 рублей.

Хотите приобрести гаджеты для красоты? Электробритву Xiaomi Electric Shaver S200 и щётку-выпрямитель для волос Xiaomi Cordless Hair Straightener Brush можно купить со скидкой 50%.