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Как белорусам получить неограниченное бесплатное хранилище в Google Фото? Скрытый трюк, о котором никто не знает

Как белорусам получить неограниченное бесплатное хранилище в Google Фото? Скрытый трюк, о котором никто не знает
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Хотите снова загружать фото и видео без ограничений, как в старые добрые времена? Google Фото перестал предлагать бесплатный безлимит в июне 2021 года, однако существует легальный и малоизвестный способ обойти это ограничение. Причем для этого не потребуется ни копейки.

Почему исчез безлимит?

Раньше сервис позволял хранить медиафайлы в “высоком качестве” (сжатие с минимальной потерей) без учета общего лимита. Однако с 2021 года Google объединил квоты для своих сервисов (Drive, Gmail и Фото) в общие бесплатные 15 ГБ. Чтобы хранить фото и файлы и далее, многим пришлось подключать платную подписку Google One.

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Как получить бесплатное неограниченное хранилище?

Лазейку заметило аргентинское издание Los Andes. Способ основан на использовании дополнительной учетной записи Google и функции совместного доступа. Вот инструкция:

  • Создайте новую учетную запись Google (если у вас нет дополнительной).
  • Войдите в Google Фото с помощью этой учетной записи.
  • В мобильном приложении: нажмите на аватарку → “Настройки приложения Фото”. В веб-версии: нажмите на иконку шестеренки;
  • Перейдите в раздел “Общий доступ”;
  • Выберите “Доступ для партнера” и подключите основной аккаунт.

Теперь все загруженные во втором аккаунте файлы будут автоматически доступны в основном — при этом не занимая в нем места.

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Безопасно ли это?

Метод абсолютно легален, отметили в Los Andes. Там уверены, что это не взлом и не уязвимость в системе, а предусмотренная разработчиками возможность. Просто не все о ней знают.

Плюсы решения

Согласно отзывам пользователей, способ позволяет:

  • Не платить за Google One;
  • Не следить за остатком места;
  • Удобно работать с большими медиабиблиотеками;
  • Масштабировать решение, добавляя новые аккаунты.

Таким образом можно получить как минимум +15 ГБ, а как максимум — практически неограниченное пространство.

Ранее Telegraf.news писал, что госоператор связи «Белтелеком» с 23 июня запустил новую услугу под названием «Облачный диск». Как заявили в компании, это «современное, надёжное и удобное решение для хранения, синхронизации и обмена файлами».

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