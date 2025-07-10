Как белорусам получить неограниченное бесплатное хранилище в Google Фото? Скрытый трюк, о котором никто не знает
Хотите снова загружать фото и видео без ограничений, как в старые добрые времена? Google Фото перестал предлагать бесплатный безлимит в июне 2021 года, однако существует легальный и малоизвестный способ обойти это ограничение. Причем для этого не потребуется ни копейки.
Почему исчез безлимит?
Раньше сервис позволял хранить медиафайлы в “высоком качестве” (сжатие с минимальной потерей) без учета общего лимита. Однако с 2021 года Google объединил квоты для своих сервисов (Drive, Gmail и Фото) в общие бесплатные 15 ГБ. Чтобы хранить фото и файлы и далее, многим пришлось подключать платную подписку Google One.
Как получить бесплатное неограниченное хранилище?
Лазейку заметило аргентинское издание Los Andes. Способ основан на использовании дополнительной учетной записи Google и функции совместного доступа. Вот инструкция:
- Создайте новую учетную запись Google (если у вас нет дополнительной).
- Войдите в Google Фото с помощью этой учетной записи.
- В мобильном приложении: нажмите на аватарку → “Настройки приложения Фото”. В веб-версии: нажмите на иконку шестеренки;
- Перейдите в раздел “Общий доступ”;
- Выберите “Доступ для партнера” и подключите основной аккаунт.
Теперь все загруженные во втором аккаунте файлы будут автоматически доступны в основном — при этом не занимая в нем места.
Безопасно ли это?
Метод абсолютно легален, отметили в Los Andes. Там уверены, что это не взлом и не уязвимость в системе, а предусмотренная разработчиками возможность. Просто не все о ней знают.
Плюсы решения
Согласно отзывам пользователей, способ позволяет:
- Не платить за Google One;
- Не следить за остатком места;
- Удобно работать с большими медиабиблиотеками;
- Масштабировать решение, добавляя новые аккаунты.
Таким образом можно получить как минимум +15 ГБ, а как максимум — практически неограниченное пространство.
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