Испания оштрафовала Meta, владельца Threads, Instagram и Facebook, почти на 0,5 млрд евро

Опубликовано: 21.11.2025 08:46 , Обновлено: 21.11.2025

Испанский суд вынес решение, которое обязывает американскую технологическую компанию Meta Platforms выплатить 479 миллионов евро местным медиакомпаниям за недобросовестную конкуренцию и нарушение европейских правил защиты данных, сообщило агентство Reuters.

Решение Коммерческого суда Мадрида было вынесено сразу в пользу 87 издательств онлайн-СМИ и агентств.

Суд пришёл к выводу, что компания Meta злоупотребила своим доминирующим положением, которое она занимает, главным образом, благодаря владению социальными сетями Facebook, Threads и Instagram. Судья решил, что технологический гигант использовал персональные данные пользователей соцсетей для получения преимущества перед другими издателями. При этом компания нарушила европейское законодательство о сборе и хранении персональных данных.

Представители Meta Platforms пока официально не прокомментировали вердикт.

Для Meta дело на этом не закончится, так как иском заинтересовались власти Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что парламентский комитет нижней палаты парламента страны начнёт собственное расследование возможных нарушений конфиденциальности со стороны Facebook и Instagram.

По словам премьер-министра, необходимо проверить, соблюдает ли технологический гигант правила защиты данных, которые призваны гарантировать гражданам безопасную и прозрачную цифровую среду.