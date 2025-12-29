Инвесторы в BTC зарабатывают более 10 000 долларов пассивного дохода в месяц через CryptoEasily

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Опубликовано: 29.12.2025 10:45 , Обновлено: 29.12.2025

Криптовалютный рынок, как известно, по-прежнему очень волатилен. Именно поэтому стратегии профессиональных держателей биткоина претерпевают серьезные изменения. Похоже, многие инвесторы больше не ждут роста курса. Вместо этого, они все чаще выбирают устойчивый пассивный доход.

Трансформация инвестиционных моделей

Как правило, традиционные способы заработка в криптоиндустрии — это торговля на колебаниях цен. Однако такой подход, безусловно, требует много времени и жесткого контроля рисков. В свою очередь, в ответ на это набирают популярность модели получения дохода без торговли.

Судя по данным сообщества, есть интересное решение. В частности, платформа облачного майнинга [link href=“https://cryptoeasily.com” rel=“sponsored”] CryptoEasily [/link] позволяет владельцам BTC генерировать стабильную прибыль. Более того, в ряде случаев она, по имеющейся информации, может превышать 10 000 долларов в месяц. И что важно, всё это — без необходимости продажи самого биткоина.

Основанная в 2016 году со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания)платформа ежегодно проходит аудит компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и предоставляет страхование цифровых активов в Lloyd’s of London.

Технологическая база и безопасность

По сути, облачный майнинг полностью убирает технические барьеры. Другими словами, теперь не нужно покупать и обслуживать свое оборудование. Между тем, процесс на платформе [link href=“https://cryptoeasily.com” rel=“sponsored”] CryptoEasily [/link] полностью автоматизирован. Например, это касается и развертывания мощностей, и ежедневных расчетов прибыли. Кроме того, инфраструктура защищена технологиями McAfee® и Cloudflare®.

Что касается надежности инвестиций, вот ключевые показатели платформы:

Во-первых, деятельность лицензирована Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

Во-вторых, с 2016 года компания проходит ежегодный аудит в PricewaterhouseCoopers (PwC).

В-третьих, цифровые активы застрахованы через Lloyd’s of London.

Сервис также использует передовые технологии безопасности, такие как McAfee® и Cloudflare®, для обеспечения всесторонней защиты цифровых активов пользователей.

Доступные инвестиционные контракты

Пользователям доступна широкая линейка контрактов. Они адаптированы под различные финансовые цели и возможности:

Начальный уровень: Инвестиция 100 долларов — цикл 2 дня — прибыль ~108 долларов .

. Стабильный контракт: Инвестиция 1000 долларов — цикл 7 дней — прибыль ~1094,5 долларов .

. Профессиональный контракт: Инвестиция 4500 долларов — цикл 16 дней — прибыль ~5616 долларов .

. Премиум-контракт: Инвестиция 15 000 долларов — цикл 25 дней — прибыль ~22 050 долларов .

Помимо этого, для новых участников предусмотрен регистрационный бонус в 15 долларов. Также есть вознаграждение за ежедневный вход в систему.

[inf]Важно! В Беларуси инвестировать, продавать и покупать криптовалюты можно только через криптобиржи и обменники, которые работают в соответствии с законодательством Республики Беларусь.[/inf]

Доступ к ресурсам

Итак, для начала работы нужно сделать несколько простых шагов. Это: регистрация, пополнение баланса (поддерживаются BTC, USDT, ETH, LTC) и выбор контракта. При этом вывод заработанных средств осуществляется в течение 24 часов.

Реальные отзывы от держателей BTC

Сергей Петров , владелец BTC из Минска, Беларусь: «Я владею биткоинами уже давно, но раньше мне оставалось только ждать роста цены. Благодаря облачному майнингу CryptoEasily мои BTC начали приносить стабильный денежный поток каждый месяц со средней доходностью более 10 000 долларов, что вселяет в меня чувство уверенности во время рыночных колебаний».

Марина Павлова , опытный криптоинвестор из Гомеля, Беларусь:«Когда рынок сильно колеблется, я надеюсь, что биткоин не будет просто ждать, пока цена вырастет. Благодаря CryptoEasily я смог получать ежемесячную прибыль, не продавая свои монеты, и эта модель вселяет в меня больше уверенности в распределении активов».

В условиях высокой волатильности криптовалют автоматизированная модель облачного майнинга, вероятно, может стать рациональным решением. Все благодаря тому, что она подходит для держателей активов, которые не готовы тратить время на отслеживание колебаний, но при этом стремятся к балансу между стабильностью и эффективностью.

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