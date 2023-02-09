Инвесторы Google потеряли 100 млрд долларов из-за "космической" ошибки его искусственного интеллекта

Опубликовано: 09.02.2023 12:16 , Обновлено: 09.02.2023

Ответ Google на запуск Microsoft обновленного поиска Bing с использованием искусственного интеллекта ChatGPT обернулся грандиозными финансовыми потерями.

Новый чат-бот на базе ИИ от Google под названием Bard на базе искусственного интеллекта дал неправильный ответ в его рекламе. В результате инвесторы потеряли более 100 миллиардов долларов от стоимости материнской компании Alphabet.

Обвал в среду произошел на фоне опасений инвесторов, что Microsoft, которая внедряет версию своей поисковой системы Bing на базе ChatGPT, нанесет ущерб бизнесу Google. Акции Alphabet упали на 9% во время регулярных торгов в США.

Реклама Bard, конкурента Google поддерживаемому Microsoft ChatGPT, содержала ошибку в ответе на вопрос: “О каких новых открытиях космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?”

Ответ ИИ от Google гласил, что JWST использовался для получения самых первых снимков планеты за пределами Солнечной системы Земли или экзопланет. На ложь в ответе указал Грант Трамбле, астрофизик из Центра астрофизики США, который написал в Твиттере: “Не хочу показаться ~ ну, на самом деле ~ придурком, и я уверен, что Bard будет впечатляющим, но для протокола: JWST не делал “самого первого изображения планета за пределами нашей Солнечной системы”.

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На Google обиделся и ученый, который сделал снимок экзопланеты ещё 14 лет до запуска телескопа. Брюс Макинтош, директор обсерватории Калифорнийского университета, написал в Твиттере: “Говорю как человек, который сделал снимок экзопланеты за 14 лет до запуска JWST, вам не кажется, что вы должны найти пример получше?”

В Google заявили, что ошибка показала необходимость тестирования новых систем. Bard пока доступен для команды специалистов-тестировщиков и еще не представлен широкой публике.

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