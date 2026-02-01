Илон Маск заблокировал Starlink на российских беспилотниках

Опубликовано: 01.02.2026 13:42 , Обновлено: 01.02.2026

Американская компания SpaceX начала блокировку устройств, которые использовала Россия для управления беспилотниками, атакующими Украину. Информацию подтвердил Илон Маск.

«Похоже, что шаги, которые мы предприняли для пресечения несанкционированного использования Starlink Россией, работают. Сообщите нам, если потребуется что-то еще», — рассказал он.

«Первые шаги уже приносят реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными этапами», — добавил в ответ министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в соцсети X.

Компания предприняла меры после появления видеозаписей российских беспилотников БПЛА, оснащенных приемниками Starlink, а также после обращения украинских военных к Илону Маску с просьбой вмешаться.

О блокировке системы Starlink в российских беспилотниках заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросами технологического развития Сергей Бескрестнов, специалист по радиоэлектронной борьбе и беспилотникам. Он утверждает, что Россия использует Starlink для наведения беспилотников и создания ложных целей.

Бескрестнов уточнил, что нынешняя мера является лишь первой, временной, и будет заменена «глобальным, хорошо продуманным решением, на принятие которого потребуется время».

В Украине и США не раскрыли детали того, как сумели блокировать российские БПЛА (беспилотные летательные аппараты). «Все эти действия преследуют одну цель — защитить граждан нашей страны, как мирных жителей, так и военнослужащих, а также объекты нашей инфраструктуры от угрозы, исходящей от вражеских беспилотников», — добавил Бескрестнов.

На прошлой неделе Украина обвинила россиян в том, что те использовали беспилотники, оснащенные приемниками Starlink, для уничтожения двух вертолетов украинской армии.

Сразу после этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в четверг в своем аккаунте в Telegram, что украинские специалисты уже связались со SpaceX Маска с просьбой решить проблему, и поблагодарил руководство компании за быструю реакцию президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска.

В России эти заявления официально не комментировали. Напомним, что “Роскосмос” обещал развернуть собственную альтернативу системы Starlink, но планы по реализации постоянно откладываются.