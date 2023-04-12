Илон Маск ликвидировал Twitter inc. На очереди переименование соцсети?

Опубликовано: 12.04.2023 08:22 , Обновлено: 12.04.2023

Владелец Twitter ликвидировал компанию, которая руководила соцсетью. Это стало известно 4 апреля в результате судебного иска.

В поданной во вторник, 4 апреля, жалобе Twitter Inc незаметно раскрыла важную новость: компании больше не существует. В настоящее время на соцсеть подала в суд правая активистка Лора Лумер, которая обвинила соцсеть в нарушении федеральных законов, когда в 2019 году была заблокирована ее учетная запись.

У Лумер снова есть аккаунт в Twitter, и ее иск, скорее всего, обречен на провал — но до тех пор, пока этого не произойдет, Twitter, как ответчик, должен продолжать представлять в суд заявления о раскрытии корпоративной информации.

В своей последней заявке компания предоставила уведомление о том, что “Twitter, Inc. была объединена с X Corp. и больше не существует”. Как “правопреемник по интересам” Twitter Inc., именно X Corp теперь является ответчиком по иску Лумера. А материнской корпорацией объявлена X Holdings Corp.

Возможно, даже само название Twitter уйдет в историю. Илон Маск намерен внедрить в соцсети платежный сервис, это стало понятно, когда Twitter подал заявку на получение лицензий регулирующих органов, сообщило издание Financial Times. В прессе считают, что его могло вдохновить китайское приложение WeChat, которое включает в себя банковские услуги, сервисы обмена поездками и видеочат.

“Оно делает все — что-то вроде Twitter, плюс PayPal, плюс целую кучу вещей, и все это в одном флаконе, с отличным интерфейсом, - восхитился ранее илон Маск. - Это действительно отличное приложение, и у нас нет ничего подобного за пределами Китая”.

Таким образом, с тех пор как Илон Маск купил Twitter в прошлом году, его генеральный план создания “приложения для всего” начал обретать форму. Во вторник миллиардер загадочно намекнул на свои планы, когда написал в твиттере “X”

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/elonmusk/status/1645684041264529408?t=s3agfA480JwMAWSv64f86w&s=19”]

Хотя Маск не стал вдаваться в подробности, твит появился после того, как стало известно, что Twitter слился с компанией X Corp. Можно предположить, что соцсеть ждёт ребрендинг.